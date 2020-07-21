2000 亿美元估值！「蚂蚁」迎成人礼

抢在京东数科之前，蚂蚁集团率先官宣启动上市，谁会是科技金融巨头第一股？

7 月 20 日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。

蚂蚁集团称，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。

“上市可以让我们更透明地面对世界，面对公众，可以凝聚更多志同道合的同路人，同时也将更好地跟全社会分享我们的成果和未来。” 蚂蚁集团董事长井贤栋在内部信中表示。

蚂蚁集团这个 “巨无霸”的进入，为科创板注入一剂强心针，有人说科创板终于等来 “牌面”。而对蚂蚁集团来说，估值 2000 亿美元，有望成为中国第三大互联网公司，它撑得起吗？

蚂蚁迎 “成人礼” 上市前 “科技化”转身

蚂蚁集团的上市，从市场角度来说可谓振奋人心。

一方面，科创板正值一周年之际，蚂蚁集团的上市，被喻为是送给科创板一周岁生日的大礼。

而另一方面，对于独立发展 6 年的 “蚂蚁”来说，也迎来了自己的 “成人礼”。

蚂蚁金服起步于 2004 年成立的支付宝。支付宝的出现是为了解决淘宝在交易中的信任问题，在 2004 至 2013 年间，支付宝逐渐从服务电商交易的支付工具，发展为服务各行业的支付平台。随着移动互联网的发展，又逐渐进入人们日常生活的衣食住行等环节，成为本地生活服务平台，这也是日后蚂蚁金服成立的基础。

2013 年 3 月，支付宝的母公司宣布将以其为主体筹建小微金融服务集团（小微金服），这成为蚂蚁金服的前身。

2014 年 10 月，蚂蚁金服正式成立。目前，其旗下有支付宝、余额宝、招财宝、蚂蚁聚宝、网商银行、蚂蚁花呗、芝麻信用等子业务板块。

今年 5 月，蚂蚁金服开始使用新名称 “蚂蚁集团”，之后，支付宝的母公司名称已由 “蚂蚁金服”改为 “蚂蚁集团”，全称是 “蚂蚁科技集团股份有限公司”。

新浪科技曾从接近蚂蚁人士处独家获悉，早在 2014 年 10 月，以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候，公司就持有了 antgroup 的域名，当时已经考虑到提前布局蚂蚁集团的名称。

过去几年，蚂蚁集团取得了涵盖银行、保险、信贷、财产管理、征信等各个领域的金融牌照，资产管理规模巨大。

不过，在国家金融科技监管趋严的大背景下，蚂蚁集团开始突出科技服务在自身业务的比重。比如通过区块链、人工智能、安全、物联网和云计算等技术，为正在转型的金融机构提供各种场景下的金融科技产品。

此前，也有分析称，其强化 “科技”属性，并变为股份有限公司，大概率是在为后续上市铺路。如今，猜测成真，蚂蚁集团多次传闻上市的靴子落地。

实际上，科技一直是蚂蚁集团重视的发展方向，且科技业务在营收中的占比不断提高。

2019 年 12 月 19 日，蚂蚁金服宣布，将在未来全面提速科技、内需、全球化三大战略布局。2020 年以来，蚂蚁集团也一直在 “科技化”。

今年在接受媒体采访时，蚂蚁集团 CEO 胡晓明表示，作为一家科技公司，五年内，技术服务费占蚂蚁集团总收入的比例将从 2019 年的 50% 左右上升到超过 80%。技术服务费比例上升速度较快，蚂蚁集团通过自有资金运营的持牌金融业务所获收入占总收入比例则会相应下降。

胡晓明表示，蚂蚁集团还通过为服务业提供包括 AI、区块链和风控能力等科技解决方案获取技术服务费。

此外，今年在名称变更之外，蚂蚁科技的经营范围也发生变动，新增工程和技术研究和试验发展、企业总部管理、控股公司服务、以自有资金从事投资活动等，而 “接受金融机构委托从事金融信息技术服务外包，金融业务流程外包，金融知识流程外包，投资管理，投资咨询”则被去除。

据新浪科技了解，相比金融公司，科技公司的成长性和估值更高。而且金融业务可延展性弱，相比而言，科技公司的成长性和盈利能力更被看好。

蚂蚁集团值不值 2000 亿美元估值？

“巨无霸”“王炸”…… 业界对于即将进入科创板的蚂蚁集团这样形容。

此前，蚂蚁金服在 2018 年 6 月完成 C 轮融资后的估值水平约为 1500 亿美元。此次路透社报道，蚂蚁集团据称寻求至少 2000 亿美元（约 1.4 万亿元人民币）的 IPO 估值。

若无例外，这将是今年全球规模最大的 IPO 之一。

目前，阿里巴巴与腾讯分别估值 6903.9 亿美元、6465.5 亿美元，美团估值为 1400 亿美元。蚂蚁集团若估值 2000 亿美元，将跻身成为中国第三大互联网公司。

如此高的估值，蚂蚁集团到底值不值？

对此，《蚂蚁金服》作者、北京看懂研究院研究员由曦认为，在其看来，蚂蚁集团 2000 亿美元的估值是合理的。

据由曦分析，原因在于，其一，蚂蚁集团有 6 亿巨大的用户规模，其业务及服务正在渗透到我们生活的方方面面，“用银行去类比，应该是中国顶级的银行。“工商银行估值是 1.83 万亿人民币，招商银行估值约为 9000 亿人民币，但是，这些银行的客户活跃度、年轻化，以及场景的延展方面，与支付宝有一定的差距。在这个情况下蚂蚁集团的估值高于招商银行，低于工商银行，这个估值我觉得是公允的。”

此外，由曦认为，蚂蚁集团营收主要来自于微贷、理财和保险，去年间接促成大约 4 万亿元管理资产规模。“蚂蚁 2019 年净利润 170 亿，营收 1200 亿，在互联网公司里面是拔得头筹，未来的金融应用与场景之中，靠技术去驱动，这方面，蚂蚁是有一定空间的。”

今年 7 月，阿里发布了 2020 财年报告，报告显示，去年第四季度，阿里从蚂蚁金服当中获得 53.24 亿元收益。

而阿里巴巴持股蚂蚁金服 33% 的股权，若按此计算，该季度，蚂蚁金服收益高达 160 亿元。而 2019 年前三季度，蚂蚁集团的税前利润合计 116 亿元。如果对比 2017 年蚂蚁金服约 132 亿元的利润，其增长趋势是很可观的。

据悉，蚂蚁集团主要的盈利来源是数字金融，包含理财、微贷、保险等。在资产管理方面，蚂蚁集团共计促成了 4 万亿规模资金的用户资产，通过各种方式被合作伙伴管理。

由曦预测，蚂蚁集团的估值，“今后仍然有上涨的预期”。

上市之后，蚂蚁集团的品牌和影响力，以及用户认知感、用户和投资者参与度都会提升。但于此同时，公司对于以后的盈利会更加看重。上市后，也必然遭受投资者、股民对其盈利状况的预期。这种情况下，蚂蚁集团也需要在发展和盈利之间权衡，找到一条可持续的发展道路。

选择 A 加 H 或为在资本市场保持双通道 降低融资风险

在谈到蚂蚁集团上市对于资本市场的意义时，由曦认为，这会是一个具有历史性意义的事件。蚂蚁集团成为第一家在国内科创板上市的互联网金融公司，这背后也有科创板制度方面的调整。即说明中国资本市场的制度设计，越来越符合科创公司、互联网公司、创业公司们实际的融资需求。

此外，由曦认为，中国经济正在从传统的投资拉动、房地产拉动，转向科技驱动，在这种情况下，良好顺畅的融资渠道，就成为了中国经济能否顺利转型的一个重要的前提条件。“以蚂蚁集团在科创板上市，作为一个标志性或者标杆的案例，其实国家也在向国内或全世界证明中国的资本市场已经准备好了，这为中国的经济结构改革，做出一个前提性的制度设计。”

蚂蚁集团为什么选择科创板加港股？

由曦解读认为，首先，蚂蚁集团融资金额比较大，很可能一个交易市场难以承载蚂蚁金服的融资规模，选择 A 加 H，就是一个比较稳妥的选择。

第二，蚂蚁集团有支付业务，也有金融业务，这些业务在金融行业都是比较敏感的，任何一个这样的公司上市，都要经过相关主管部门的批准，才可以进行上市操作。在这种情况下，蚂蚁集团在科创板上市，有关部门在监管上就更加方便。

第三，国际国内环境变幻莫测，在资本市场保持一个双通道，其实是有利于规避单个资本市场可能遇到的麻烦，将后续融资的风险降到最小。

第四，港交所对于蚂蚁集团一直是非常欢迎的，也一直在积极争取，“港交所对一些大型的具有标志性意义的标杆性企业实质上也是在邀请，比如阿里巴巴在港的二次上市。估计与港交所的积极邀请和促成有很大关系。”

在蚂蚁集团发布公告后，香港交易所集团行政总裁李小加表示，“我们很高兴蚂蚁集团今天宣布了将在香港和上海进行首次公开招股的计划。蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市，再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。我们将继续敞开怀抱，欢迎全球创新和领先的公司来香港上市。”

如今，在中国技术转型之下，科技市场具有庞大的红利吸引力，对中国科技行业来说，科创板和香港联交所推出的一系列改革和创新举措，为新经济公司能更好地获得资本市场支持包括国际资本支持创造了良好条件。

在蚂蚁集团之后，京东数科也有望推进科创板上市。此前，7 月 1 日，证监会网站公布了京东数科在科创板上市辅导的系列文件。

等待了将近七年后，京东数科将独立上市，这或许也是刘强东今年年初卸任又重新担任京东数科董事长，以及京东数科内部架构大调整、频繁收购子公司等一系列动作背后的动机。

看来，我们也将看到蚂蚁集团与京东数科这两家科技金融巨头在科创板一较高下。