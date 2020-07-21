遭强烈抗议后，TDF 决定撤销 LibreOffice “个人版”标识

在社区强烈反弹后，LibreOffice 背后的非营利组织文档基金会（The Document Foundation，TDF）决定撤销 LibreOffice 关于“个人版”的标识。

在本月初发布的 LibreOffice 7.0 RC1 版本中，官方给该系列添加了“个人版本（personal edition）”的标识，这在社区中引起了激烈地讨论。

有人认为，“个人版” 往往会让人联想到一些商业软件推出的功能简化版，即给非企业用户提供功能有限的免费版本，这似乎表明 LibreOffice 将会推出一个功能更加强大的企业付费版。另一部分人也有用户担心 “个人使用版本”、“私人使用版本” 等诸如此类的术语，可能会限制 LibreOffice 在教育等非营利组织中的免费使用权限。

据 TDF 介绍，此个人版是其正在准备的更广泛的 5 年营销计划的一部分，目的是将当前免费的、由社区支持的 LibreOffice 与由 LibreOffice Enterprise 提供的一组付费产品和服务区分开来。

在社区强烈反弹后，20 日，TDF 发布公告表示更新 LibreOffice 7.x 系列的市场营销计划，决定撤销 7.0 中“个人版”标识。

TDF 指出，LibreOffice 7.0 版本不会出现 RC 中出现的任何标语/变体文字，也不会看到 2020-2025 年市场营销计划或讨论中的任何替代方案。启动画面、启动中心和“关于”框都不会出现。也就是说，RC 版本中对标识的修改将被恢复到以往的状态。

“董事会决定 2020-2025 年的营销计划必须进行进一步的调查和完善，我们希望在社区成员的支持下继续进行，以期在将来的版本中实现一些关于品牌和营销的明确的、经过讨论并达成共识的更改。”TDF 表示将在几天内提供一个时间计划以及一些指导原则。