十年后，专业视频编辑器 Lightworks 公布不开源原因：源代码太乱

十年前，非线性视频编辑器 Lightworks 曾发布了一则声明，宣布其开源意图。然后时至今日，其开源进程仍是一潭死水。

Lightworks 是一个专业级的视频编辑器，能处理高清媒体、DPX 和 RED 文件，可以与 Final Cut Pro 和 Avid 共享和无缝的编辑相同的媒体文件，适用于 Windows、macOS 和 Linux。

目前，该视频编辑器已被应用于许多电影和电视节目中，其中包括有：《华尔街之狼》、《全能的布鲁斯》、《红磨坊》以及《低俗小说》等。尽管尚未开源成功，但 Lightworks 仍然还是功能最强大的 Linux 本地非线性视频编辑器之一。

近日，在该团队对 Lightworks 开源这一意图闭口不谈多年后，Lightworks 产品经理 Matt Sandford 终于在官方论坛上针对此事发表了评论称，Lightworks 还没有开源的明确原因在于，其仍存在着源代码太乱的问题。

“我们一直设想将 Lightworks 开源，然而，当我们越来越深入地研究 Lightworks 的代码库时，我们发现在那个时候将其开源是不可行的，尤其是在需要进行所有其他工作的情况下。”

Matt Sandford 透露，该团队花了很多年的时间清理代码库，使其达到现代标准。在经历了十年历程后，他们目前仍在清理源代码，以为将来可能的开源发布做准备。“我们花了很多年的时间清理代码库，使其达到现代标准，这当然要花很长时间。我们仍然希望将来能发布一些消息，但我现阶段无法给出一个具体的时间。“