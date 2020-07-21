特斯拉市值暴涨背后：各国早期投资者大赚一笔

据外国媒体报道，由于特斯拉股价暴涨，一些早期投资者抓住机会狠赚一笔。

帕拉姆普吉尔斯基（Orestis Palampougioukis）是一名荷兰软件开发者，他确信特斯拉股价将会大涨，于去年 10 月初借款 43000 欧元（49000 美元）押注特斯拉，当时特斯拉的股价只有 230 美元。

自此之后，特斯拉股价大涨近 6 倍，周一时约为 1500 美元。帕拉姆普吉尔斯基先投入 43000 欧元，后来又用个人资金追投 14000 美元，到目前为止他已经通过抛售部分股票获得一些收益，除了向银行支付 7% 的借款利息，他已经获得收益 1 万欧元。

帕拉姆普吉尔斯基表示：“对我来说买特斯拉股票并不是赌博，因为我深入研究过特斯拉，毫无疑问它会在行业内占据主导地位。”他还说未来会持有特斯拉股票几十年。

像帕拉姆普吉尔斯基一样青睐特斯拉的散户很多。在论坛内散户们也在争论：到底是继续持有股票，以求获得更高回报，还是现在套现离场。到底持有特斯拉股票的散户有多少？我们不得而知，只知道特斯拉约有 75% 的股票被大型机构投资人和特斯拉高管持有。

在美国最流行的散户投资者平台，比如 Robinhood Markets Inc 和 TD Ameritrade，特斯拉股票已经成为最受欢迎的股票之一。在 Robinhood 交易 App 内，今年 7 月前两周与 2018 年同期相比，持有特斯拉股票的用户增加 400%。

在韩国，特斯拉股票同样大受欢迎。今年至今，韩国人已经购买价值 32 亿美元的特斯拉股票，相当于 2019 年全年的 14 倍。Choi Jong-wan 是韩国特斯拉汽车俱乐部前主管，2016 年特斯拉发布 Model 3 之后，他便借钱购买特斯拉股票。利用韩国遗产税优惠政策，他还为 7 岁的儿子购买特斯拉股票。

Choi Jong-wan 认为，许多粉丝购买特斯拉股票，这是特斯拉股价上涨的动力。他还说：“我对特斯拉越来越有信心，当其它汽车制造商推出比特斯拉更好的电动汽车、并且价格很有竞争力时，我会抛售特斯拉股票。”

有些投资者出售股票套现，然后购买特斯拉汽车。加州市场营销专家 David（他不愿意透露全名）抛售部分股票，于去年 8 月购买一辆 Model 3 汽车。2010 年时，他投了几百美元购买特斯拉股票，当时他刚刚从大学毕业，特斯拉刚刚上市，股价只有 29 美元。后来他又投入 4 万美元，目前只持有 180 股股票。

David 表示：“到目前为止，特斯拉给我的回报还不错。我相信特斯拉的愿景，相信马斯克。只是我们买的房子要翻修屋顶，所以我正在考虑是否抛售部分股票，用来支付翻新费用。”