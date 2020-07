IT之家7月21日消息 《胡闹厨房》系列发行商 Team17 昨日宣布《胡闹厨房》和《胡闹厨房 2》以及所有的 DLC 将以合集重制版的形式登录次世代主机 PS5/Xbox Series X 平台。合集游戏名为《胡闹厨房:自助餐》(Overcooked! All You Can Eat)。

▲ 图源 Team17 官网,下同

官方宣称,游戏经过重制之后将支持以 4K/60FPS 模式进行游玩,且缩短了游戏加载时间。

据介绍,在《胡闹厨房:自助餐》关于胡闹厨房 1 代的游戏内容中,Ghost Town Games 使用《胡闹厨房 2》的游戏引擎进行了重新制作。IT之家了解到,重制后的游戏将包括 200 多个烹饪方式和 120 多个主厨,另外还加入了 7 个全新的关卡和 3 个新厨师。

Team17 称,游戏中加入了新的成就以及奖杯玩法,同时添加辅助模式、在线合作以及跨平台联机等特性。《胡闹厨房:自助餐》将于年内推出。