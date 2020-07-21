当年他从网络股泡沫中全身而退，现在又敲响了美股警钟

“现在美国股市的状况和 20 年前的网络股泡沫非常相似。”亿万富翁马克 · 库班（Mark Cuban）今天这样警告称。当然，篮球迷应该都很熟悉这位达拉斯独行侠（以前叫小牛队）的特立独行的老板。

尽管新冠疫情已在美国彻底失控，甚至单日新增确诊 8.4 万例，超过了中国所有病例，但这丝毫没有影响美国股市的强劲增长势头。美国三大股指今天延续着稳步增长的步伐；其中纳斯达克指数上涨 264 点，报收于 10767 点，创下了历史新高。微软、苹果、英特尔、特斯拉、亚马逊等主要科技类股更是全线走高。

亚马逊股价暴涨 8%，市值接近 1.6 万亿美元，贝佐斯个人资产一天就增加了 130 亿美元，总资产也超过 1890 亿美元，个人资产甚至比耐克或麦当劳的公司市值都高。亚马逊今年以来股价上涨了 73%，而贝佐斯个人资产也增加了 740 亿美元。

现在和二十年前很像

在这一片欣欣向荣的景象中，库班却嗅到了危机的气息。自 3 月下旬因为疫情打击而触底之后，美国股市在过去四个月强势走高，纳斯达克指数更是暴涨 60%，这让他想到了九十年代末的网络股泡沫。从 1995 年到 2000 年，纳斯达克股指增长了超过五倍，2000 年 3 月突破了 5400 点的新高。

他在接受 CNBC 电视台采访时这样警告称，“从一些方面来看，两者有着明显不同，主要是现在美联储的政策、他们带来的流动性以及导致的金融资产通货膨胀。但从大盘来看，两者是如此相似。连我 18 岁的侄女都在问我应该买什么股票，因为她朋友一天就涨了 30%，一些根本不看股市的人也在问我该投资什么。”

库班表示，“在牛市里，每个人都像是天才。现在每个人都在挣钱，因为股市有美联储的支撑，吸引了原本不会入市的投资者。”他建议自己的侄女想保住投资就赶快套现走人，“不要太贪婪”。现在的股市上涨和基本面已经没有关系。

但库班也补充说，“这并不是说现在的股市并不会像 20 年前那样，几个月后泡沫就突然破灭。（市场下滑）可能会持续好几年。我们也很难保持耐心，因为资金还在入场。”库班表示，自己依然持有亚马逊和 Netflix 这两支互联网股票。

这不是库班第一次发出警告。早在 5 月份的时候，库班就质疑美国股市估值不合理。他认为新冠疫情还没有结束，美国经济前景并不明朗，消费者支出和企业需求也可能受到影响。这场公共健康危机会从根本上改变美国企业。

狂欢中嗅到危机

在预见危机和及时跑路方面，或许没人比库班更精明。九十年代末的那场网络股泡沫，库班是最大的受益者之一，一举成为亿万富翁。但他却在市场的狂欢中看到了崩盘前兆，斥巨资做好预案，最终在泡沫破灭中全身而退，这也是库班最骄傲的一件事。

1999 年，库班作价 57 亿美元把自己的互联网电台网站 Broadcast.com 出售给了互联网巨头雅虎，库班资产一举超过十位数。他就是美股《硅谷》里面那个亿万富翁投资人罗斯 · 哈内曼（Russ Hanneman）的原型人物。

因为这笔收购交易是全股票方式进行的，所以库班拿到的是 1460 万股的雅虎股票。按照当时雅虎股价 95 美元计算，库班所持雅虎股票价值超过 14 亿美元。而且雅虎股价还在不断增长，市值一度突破 3000 亿美元，，库班的这些股票价值超过了 34 亿美元。

但库班想的却是怎么跑路。他后来回忆说，雅虎居然花 56 亿美元收购 Broadcast.com，这让自己觉得很滑稽，也觉得市场可能已经失去了合理性。尽管世纪之交的时候，科技类股正是前所未有的大牛市，但库班开始担心纳斯达克指数暴跌的可能性。

1999 年底正是美国科技股泡沫最高的时候，雅虎更是如日中天的互联网巨头。那年雅虎市值突破千亿美元，超过了股神巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司。《巴伦周刊》甚至做了封面特别报道《沃伦，你怎么了？》，认为年满七十的巴菲特太过保守了，已经是个过气人物，他的投资传奇经历走到了尽头。

在一片喧嚣中，巴菲特那年收购了一家家具公司，而且现在还在运营。

在 1999 年的致股东信中，巴菲特公开表示自己不会投资科技公司。虽然巴菲特承认科技公司的产品和服务会改变世界，但他认为自己无法判断哪些科技公司能够长久保持竞争优势。当然，后来巴菲特看懂了科技行业，投资了苹果并从中获得了巨大回报，对冲了此次疫情中他在其他领域的投资损失。

神奇的期权操作

话题回到库班，1999 年底的时候，他却做了一件让很多人都不可思议的事情。库班建立了大量的期权头寸，把自己所持的雅虎股票进行了风险对冲，相当于买了股市下跌的保险，因为他还在三年锁定期内，不能抛售雅虎股票套现，更不能做空雅虎股价。

库班买了 85 美元的看跌期权，又买了 205 美元的看涨期权。换句话说，如果雅虎股价跌破 85 美元，库班可以及时止损，而如果雅虎股价超过 205 美元，库班可以套现获利。实际上，后来雅虎股价一度超过 230 美元，远远超过他设置的 205 美元，但因为他设置的看涨期权，雅虎股价再上涨都和他无关了。

很多人都在嘲讽库班，因为他们正处在一个不可思议的大牛市中，所有人都在疯狂买入科技股，尤其是互联网巨头雅虎。但库班却想的是，如果雅虎股价暴跌，自己持有 1460 万股雅虎股票，可能会损失惨重。两头押注，使得库班所持的雅虎股票价值控制在 12 亿 - 30 亿美元之间。股市再暴涨，或是暴跌，都和他无关。

没人会想到随后泡沫破灭是如此惨痛。2000 年 3 月，纳斯达克指数达到了 5408 点多的高峰。然而，接下去就是崩盘的开始。到了 2001 年 9 月，纳指跌到了 1400 点，跌幅超过了 70%。到了 2002 年，纳指终于触到了 1100 点的底部。而大量科技公司市值都缩水了一半以上，亚马逊市值缩水了 95%；诸多互联网公司更是直接破产倒闭。

2002 年底，雅虎股价跌到 13 美元。如果库班没有进行风险对冲，他的雅虎股票将只剩下 1.9 亿美元，等于缩水 85%。但得益于神奇般的期权操作，库班最终从这场市场崩盘中全身而退，几乎没有受到什么影响。在股票解锁之后，库班就开始分散投资。

2000 年 1 月，库班花了 2.85 亿美元收购了达拉斯小牛队（后来叫独行侠队）。虽然当时小牛队还是一支鱼腩球队，但在库班的投入运营下，2011 年小牛队拿到了 NBA 总冠军。现在独行侠队至少价值 25 亿美元，当然库班也不可能出售球队。