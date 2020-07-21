高德打车新增用户酒后乘车报备与行程安全分析功能

7 月 21 日消息，高德打车在用户安全保障方面持续升级，近期新增了司机安全审核信息展示、行程安全综合分析、酒后乘车报备、安全问题 7*24 小时处置保障等多项安全服务。

根据统计，醉酒乘车一直是引发司乘纠纷、骚扰、交通事故等问题的一个重要原因。为保障用户酒后乘车安全，高德打车近日上线了酒后乘车报备等功能。用户夜间出行，如果出发地为酒吧、KTV 等娱乐场所，高德打车将询问用户是否饮酒，并加强饮酒乘客的全程安全提醒和路线安全保障，以最大限度保证酒后人身安全。

同时，高德打车建议，如用户酒后乘车，可将自己的行程分享给亲友，如需帮助可联系客服，遇到危险时也可在打车页面中点击拨打 110。报警后，该功能会向求助者设置的所有紧急联系人发送求助短信，并保存行程信息，以便警方调证。

据悉，目前，高德打车已在服务商安全准入与管理、用户行程全周期安全保障、安全应急处置等方面建立保障服务。

其中，在用户行程安全方面，高德打车目前已上线紧急联系人、电话号码保护、安全分单、乘客代叫车、司乘 “黑名单”、110 报警、行程分享、安全提示、异常停留识别、路径偏移识别等功能，并督促服务商上线行程录音，全力保障用户各环节的出行安全。