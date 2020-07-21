陈薇团队新冠疫苗二期临床试验结果：安全，可诱发免疫反应

IT之家 7 月 21 日消息 7 月 20 日，国际学术期刊《柳叶刀》发表中国工程院院士陈薇团队研发的重组新冠疫苗（腺病毒载体）Ⅱ 期临床试验结果。试验结果显示这种疫苗是安全的，并能诱导人体产生免疫应答。此次临床试验首次验证了 55 岁以上年长人群的免疫效果，是首个 55 岁以上年龄组的临床试验数据。

作者同时指出，必须强调，前述临床试验的受试者在接种疫苗后，没有人被刻意暴露在新冠病毒中。因此，前述试验尚无法确定该疫苗是否有效预防新冠病毒的感染。

IT之家获悉，试验结果显示，接种前述疫苗的高剂量组的 95%的受试者，和低剂量组 91%的受试者，在接种疫苗后第 28 天时，均诱发了 T 细胞免疫反应或抗体免疫反应。

此外，前述试验发现，接种后第 28 天，高剂量组 96%的受试者和低剂量组 97%的受试者，均出现了结合抗体免疫应答；而中和抗体免疫应答的受试者比例分别是 59%和 47%。

陈薇表示，一旦感染新冠病毒，老年人面临严重疾病甚至死亡的高风险，因此，老年人是新冠疫苗的重要目标人群。可能需要增加剂量，以在老年人群中诱发更强的免疫反应。但对此的进一步研究正在进行中。

“目前该疫苗正在进行 III 期试验。” 江苏省疾病预防控制中心副主任朱凤才表示，与 I 期临床试验相比，II 期临床试验提供了疫苗安全性和免疫原性更进一步的证据，这是评估候选疫苗的重要步骤。