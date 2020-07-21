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Netflix 将 TikTok 视为新晋竞争对手，称其增长令人震惊

2020/7/21 13:52:46来源：TechWeb作者：周小白责编：骑士评论：

7 月 21 日消息，据外媒报道，7 月 16 日，在随第二季度财报发布的股东公开信中，Netflix 首次提到 TikTok，将其视为需要认真对待的竞争对手。公开信中写道：“TikTok 的增长令人震惊，这体现了互联网娱乐的流动性。”报道称，Netflix 一般很少这样称赞竞争对手。

Netflix（奈飞）成立于 1997 年，是目前美国最大的网络流媒体服务提供商，拥有众多影视剧版权，出品了《纸牌屋》《黑镜》等热门剧集。Netflix 的财报包含一部分关于竞争的固定内容，专门盘点可能威胁其发展的竞争对手。2014 年，Netflix 认为其主要对手来自传统电视行业，包括 CBS 和 HBO 等电视台。一年后，Netflix 开始把 Hulu 和亚马逊列入竞争对手的行列。

随着时间的推移，Netflix 眼中的对手几乎囊括了与其争夺用户屏幕的所有产品：从 YouTube 到 Facebook，甚至包括视频游戏。Quartz 报道称，除了 YouTube，Netflix 从没有对哪一款热门应用带来的威胁另眼相看。例如，Netflix 从未在其财报中提及 Instagram、Snapchat 或者 Twitch。因此，Netflix 对 TikTok 的点名有着不同寻常的意义。

TikTok 自 2018 年上线。据 Sensor Tower 数据显示，2020 年 4 月，字节跳动旗下的 TikTok 和抖音全球下载量已突破 20 亿次。6 月，前迪士尼流媒体业务负责人 Kevin Mayer 加盟 TikTok，担任字节跳动 COO 兼 TikTok CEO。

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关键词：NetflixTikTok

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