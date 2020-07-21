这里有一个 Windows 使用 AirPods 的 “魔法”

要说近年来最火爆的数码配件，苹果的 AirPods 可谓当仁不让。这款产品自 2017 年诞生以来，经过数代更迭，已经成为了苹果主要的营收增长极。这款产品受欢迎的程度，还体现在了今年的苹果教育优惠活动中——在多年赠送 Beats 耳机后，今年的赠品变成了第二代 AirPods 有线版，苹果试图通过这项活动，将这款已经很常见的产品再普及一波，而今年教育优惠的火热程度也可见一斑。AirPods 已经是大学生群体内十分常见的无线耳机。

AirPods 是有了，但对于普通大学生来说，买 Mac 的比例比较小 —— MacOS 相对欠缺的娱乐性，以及高昂的起步价，（7199 元以下有非常多很好的 Windows 笔记本可选）让大学生们更偏向于买一台性价比高的笔记本，哪怕再通过教育优惠购买一台 iPad Air 平板电脑，二者加起来可能比一台 MacBook Air 还要便宜。

不过俗话说，买苹果产品就是买生态，当你在手机看视频转而想在屏幕更大的电脑上看时，AirPods 在 Mac 上的无缝连接就会让你感觉到苹果生态的便利性，而不用再去寻找有线耳机。

不过 AirPods 在 Windows 系统也不是不能用，但没有系统级开盖即连的顺滑体验。

难道 Windows 笔记本用户就不能好好使用 AirPods 了吗？今天笔者给「苦 AirPods 久矣」 的各位 Win 本用户推荐一款软件，它能让 AirPods 在 Windows 10 上也能拥有 Mac 上大部分的体验，它就是 MagicPods。

这个软件在微软官方软件商店 Microsoft Store 可供下载，此外也可以通过此链接下载，软件采用一次性收费模式，售价 14 元。但开发者给用户提供了免费试用版本，时长 1 天，大家可以先下载免费版本体验后再决定是否购买。

启动和外观

首先，你要确保自己的电脑系统版本为 Windows 10 17763.0 或更高，蓝牙版本 4.0 以上。

在成功安装此应用后即可打开应用程序。在点击 Enable Startup 后，弹出是否允许运行「MagicPods Service」的选项，点击「启用」即可正式启动软件服务。

如果你的电脑曾经连接过 AirPods 耳机，那么会马上弹出类似在苹果产品中的弹窗提示，会显示具体耳机和充电仓的电量。

如果还没有连接过 AirPods 耳机，则需要先将 AirPods 与电脑通过蓝牙方式连接。（设置—设备—添加蓝牙或其它设备）

在成功连接后，我们点击 Settings 进入具体设置，这里包括了数个实用小功能。

「入耳检测」（Ear Detection）

在一只耳机取出时，开发者提供了播放 / 暂停、降低音量、双选以及不操作四种选项，用户也可以针对降低音量的大小进行调整。

经过多次测试，此功能使用体验一般，具体在以下两方面：

支持软件较少：

开发者表示该功能支持 Chrome、Opera、Firefox、Microsoft Edge（浏览器）以及 Yandex Music、Spotify（流媒体音乐软件），理论上不支持 QQ 音乐等国内流媒体音乐平台，但实测偶尔会触发入耳后自动播放。

入耳延迟及错误问题较大：

使用 Spotify 测试，在取下耳机后大概率难以立刻停止音乐，预计需要 1-2 秒的时间才会停止，有时候会出现长达五秒钟的延迟；

在打开下文所述的「快速搜寻」 功能时，取下一边耳机后会出现音乐自动播放的问题，且会忽播忽停。在关闭「快速搜寻」 后此 bug 会基本消失。

「搜索 AirPods」功能

AirPods 拥有「浮动信号」 （Live Signal），开发者表示可根据浮动信号修改中间格子（下图）的数值，以达到更快连接 AirPods 的效果。

在未使用 AirPods 的状态下，耳机不会显示实时信号。

开发者还提供了一个「快速搜寻」（Fast Search）功能，可以减少 AirPods 的搜寻时间，但前提是附近没有人在使用 AirPods 耳机。在打开该功能的情况下，可以感觉到电脑连接 AirPods 的速度进一步加快。

开发者建议，如果身边有人使用 AirPods 时，尽量将该功能关闭。

接下来是外观方面的设置。

「动画」（Animation）

上文曾提及，该软件可以在桌面显示类似在苹果产品上的弹窗提示，开发者为用户提供了三个弹窗大小的选项，最小尺寸是 327*334，最大则是 456*421，从观感而言，最大尺寸的弹窗要更好一些。当然了，你也可以选择关闭弹窗提示。

而在附近有人打开 AirPods 充电仓时，有可能会出现误弹窗，这也是一个体验不好的方面。

在工具栏也有一个小图标，其中包括「未连接」、「使用中」和「充电中」三种动画，它也会根据耳机的连接状况自动改变。

其中，「使用中」动画拥有三格电量提示，是不是有种回到功能机时代的感觉呢？

当其中一个耳机只剩下 30% 的电量时，会弹出系统通知，提示我们需要为 AirPods 充电，这是不错的人性化提示。

用户可以设置隐藏图标，或者隐藏上述的电量格子提示。

实验性功能

最后，开发者还为专业用户提供了一个名叫「低音量延迟」（Low audio latency）的实验性功能，开发者表示，这是为使用 Premiere Pro 或者 Audition 等专业软件的用户准备的功能，持续打开会导致电量消耗加快。

而据用户反馈，开启该功能后会导致麦克风失效，因此普通用户还是尽量将该功能关闭为好。

总结

想在 Windows 系统上使用 AirPods 本来就是难题，此类软件层出不穷但大部分做得很一般。而在使用 MagicPods 接近一个月的过程中，总体上达到了我的期待。虽然它不可能像 Mac 一样可让 AirPods 无缝连接，但它能做到 70% 左右，对我来说已经值回 14 元的售价。

MagicPods 支持 AirPods 发布以来的所有型号，且开发者还在不断适配新功能。目前加入跟随系统切换深浅模式，以上所述的一些功能也是开发者聆听建议后所添加的。

如果你和我一样也是使用 Windows 笔记本的 AirPods 用户，可以下载试用谈谈感受。