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台积电现金储备增至 205 亿美元，相当于近两年净利润

2020/7/21 18:20:51来源：TechWeb作者：辣椒客责编：西瓜/实习评论：

7 月 21 日消息，据国外媒体报道，凭着先进的芯片制程工艺，台积电获得了苹果等诸多公司的芯片代工订单，他们也因此获得了不菲的收益。

连年获得净利润，也就意味着台积电有充足的现金储备，这在新近发布的财报中也有体现。

台积电上周发布的二季度财报显示，二季度结束时，他们持有的现金和有价证券共 6050.2 亿新台币，折合约 205.59 亿美元，较上一季度结束时的 5615.5 亿新台币有明显增加。

超过 205 亿美元的现金和有价证券，也就意味台积电现有的现金储备，接近他们 2018 年和 2019 年这两年的净利润。

2018 年的 4 个季度，台积电的净利润分别为 30.62 亿美元、24.34 亿美元、29.04 亿美元和 32.43 亿美元，全年获得的净利润为 116.43 亿美元。

2019 年，台积电 4 个季度的净利润分别为 19.92 亿美元、21.46 亿美元、32.42 亿美元和 38.03 亿美元，全年的净利润为 111.78 亿美元。

算上 2018 年，台积电近两年的净利润为 228.21 亿美元，他们目前 205.59 亿美元的现金储备，比这两年的利润总和只低 22.62 亿美元，差距比去年二季度的净利润略高。

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关键词：台积电

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