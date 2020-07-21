巴基斯坦封杀 Bigo Live 应用，并向 TikTok 发出 “最后警告”

IT之家 7 月 21 日消息 巴基斯坦电信监管机构周一向短视频应用 TikTok 发出 “最后警告”，原因是该平台上存在 “不道德”内容，而直播应用 Bigo Live 也因同样原因在该国被封杀。

巴基斯坦电信管理局（PTA）在一份声明中表示，在收到投诉后，已经向 TikTok 和 Bigo Live 发出通知，要求其对平台上的内容进行审核，但他们的回应并不令人满意，“PTA 已决定立即封杀 Bigo，并向 TikTok 发出最后警告，要求其建立全面的机制，通过其社交媒体应用控制低俗和不道德的内容。”声明说。

TikTok 是全球最受欢迎的社交媒体应用之一，全球下载量超过 20 亿次。根据分析公司 Sensor Tower 的数据，在巴基斯坦，TikTok 的下载量已接近 3900 万次，是过去一年下载量第三大的应用，仅次于 WhatsApp 和 Facebook。Bigo Live 在巴基斯坦的下载量超过 1700 万次，是该国下载量最高的第 19 款应用。

IT之家了解到，这两款应用并不是第一个被巴基斯坦盯上的应用。7 月，PTA 禁止了在巴基斯坦拥有超过 1600 万用户的《绝地求生》游戏，原因是收到了 “该游戏会让人上瘾、浪费时间，并对孩子们的身心健康造成严重负面影响”的投诉。