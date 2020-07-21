微软展示 Office 未来用户界面：更简洁、更易用

IT之家 7 月 21 日消息 微软今天展示了 Office 用户界面设计的未来，涉及到对传统功能区界面的一些重大变化。

这家软件巨头在过去的几年里一直在利用其 Fluent Design 系统逐步改进 Office，例如增加新的图标、暗色模式，并对功能区工具栏进行全面更新，使其更小、更容易使用。而 Office 设计的下一阶段，微软将进一步专注于简单性。

据悉，应用程序标头中的品牌颜色将逐渐消失，微软将引入新的自适应命令。并且将引入一个灵活的功能区，代替当前的静态单行功能区 UI，该功能区在适当的时候根据需要逐步显示与上下文相关的命令，微软还将带来高级的跨套件搜索体验。

其他的变化还包括在应用程序的顶部有一个简单的应用程序图标，以表明你正在使用哪个 Office 应用程序。

IT之家了解到，目前还不清楚这些变化究竟何时会在 Office 应用、网络以及微软 365 中使用，微软称，虽然其中一些变化将在一两年内推出，但其他的变化仍然是非常探索性的。

简化，更少的干扰，以及对移动和网络的关注，就是微软新 Office UI 的发展方向。

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