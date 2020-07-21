微软展示 Office 未来用户界面：更简洁、更易用

IT之家 7 月 21 日消息 微软今天展示了 Office 用户界面设计的未来，涉及到对传统功能区界面的一些重大变化。
这家软件巨头在过去的几年里一直在利用其 Fluent Design 系统逐步改进 Office，例如增加新的图标、暗色模式，并对功能区工具栏进行全面更新，使其更小、更容易使用。而 Office 设计的下一阶段，微软将进一步专注于简单性。
据悉，应用程序标头中的品牌颜色将逐渐消失，微软将引入新的自适应命令。并且将引入一个灵活的功能区，代替当前的静态单行功能区 UI，该功能区在适当的时候根据需要逐步显示与上下文相关的命令，微软还将带来高级的跨套件搜索体验。
其他的变化还包括在应用程序的顶部有一个简单的应用程序图标，以表明你正在使用哪个 Office 应用程序。
IT之家了解到，目前还不清楚这些变化究竟何时会在 Office 应用、网络以及微软 365 中使用，微软称，虽然其中一些变化将在一两年内推出，但其他的变化仍然是非常探索性的。
简化，更少的干扰，以及对移动和网络的关注，就是微软新 Office UI 的发展方向。
微软 365 即将推出的其他新功能：
Cortana 利用人工智能帮助你更顺利地工作；
Project Cortex 将不断发展，通过帮助你更有效地学习、提升技能和创新，缓解认知疲劳，为项目注入活力。
Excel 会在你编写公式时捕捉错误，还可以收集现有的错误，并将它们存储在一个易于查找的地方，以便你在准备好时纠正它们。
在 Planner 中，正在探索人工智能如何根据任务的描述自动建议任务的结束日期，这类似于表单目前如何利用人工智能根据你输入的标题自动填充问题。
在 Teams 中，我们正在打造更多动态和情境体验，比如 Planner、PowerPoint 和白板。