「QQ 邮件订阅」功能下线，原来这才是微信公众号的雏形？

很多人应该都知道微信和 QQ 邮箱的关系，它们都属于张小龙团队的产品，你在微信中看到的一些功能和理念，很多就是来自 QQ 邮箱上的尝试。微信上后来已经没什么人用的「漂流瓶」，当年就是它把 QQ 邮箱带上了国内邮箱产品第一的宝座。QQ 邮箱中的「阅读空间」很早就开始关注好友动态，广播功能后来转移到腾讯微博上，好友互动的一些理念成为朋友圈的雏形。

最近登录 QQ 邮箱你会收到一条提示，「QQ 邮件订阅功能将于近期下线」，这其实就是微信公众号的雏形。翻翻它的发展历史你会发现，其中很多功能和理念，现在的微信公众号依然在继承，当然后者已经完成了替代并超越。

早期是中心化订阅

「邮件订阅」的定义是提供免费的杂志订阅服务，当然这里说的是电子杂志，这种理念和现在微信公众号的订阅 - 推送一致，也可以说是脱胎于 RSS 服务。不同的是，QQ 邮箱中是有「订阅中心」的，里面提供了不同领域的优秀栏目，排行榜中有对栏目的评分、分类标签、用户评论、同类推荐。

公众号则是从一开始就强调「去中心化」，新用户在微信中不会收到系统提供的公众号推荐，一切都基于主动订阅。

创作者方面，邮件订阅中的栏目多是来自专业媒体，或者已经具备影响力的博客，要求网站独立上线运营超过 1 年时间，在同类网站中具有突出特色、内容质量高。QQ 邮箱能提供给他们的是数亿用户的曝光、迅速提升品牌形象、更低的技术门槛。

公众号则是把目光投向了更大众、更细化的个人（或小团体）。公众号发布时的 slogan 是「再小的个体，也有自己的品牌」，公众号就是它的品牌，并且品牌是基于关注和认可的。

「克制」贯穿始终

公众号的使命之一是取代短信，以及邮件群发，让服务能够以更健康的方式触达用户。基于订阅的推送可以避免垃圾信息，这一点从 RSS 到邮件订阅，再到公众号是一脉相承的。

邮件订阅的推送规则是每天中午拉取栏目输出源，更新大于 6 篇时会在下午进行统一投递（最多 15 篇）。栏目如果连续 15 天未能正常投递邮件，系统会在「订阅中心」自动隐藏该栏目，官方建议是「以每日更新为佳」。

这些都与现在的公众号相似，大部分账号每天可推送一次，数量最多 8 篇，长时间未更新的号会沉在下面，而订阅号助手的推出，则是让短内容的发送更方便，让创作者推送文章的门槛更低，主要是「贵在坚持」。

适应手机阅读方式

早期的公众号呈现方式与邮箱极为相似，用户点进一个账号才能看到往期发送的内容。当然后来公众号也以信息流的形式呈现，甚至加入公众号推荐，最近还在测试「阅读效率优化 」，也就是非正常时间线。

微信官方的解释是会基于用户已关注的订阅号，提高优质内容、用户感兴趣内容的排序优先级，并非「机器推荐」，真正的机器推荐其实是在看一看的精选里。

关于信息流、机器推荐，其实都是公众号适应手机阅读方式做出的改变。之前的邮件订阅虽然使用门槛低，但栏目增多后也存在信息冗余的问题，和前几年公众号面临的问题一样，这种状态在常读、朋友在看等功能加入后才得以改变。

从一开始就重视社交分享

早期的公众号流量大部分来自朋友圈转发，20% 的人挑选内容，80% 的人阅读内容，这样的社交尝试也早在邮件订阅中就开始了。

虽然功能嫁接于邮箱产品上，但邮件订阅很早就支持收藏和评论，阅读动态中是别人分享的文章，类似现在的朋友圈，从传播角度上远高于单纯的个人订阅。

看一看（朋友在看）本质上是把对公众号文章的交流分享分离了出去，为了减轻朋友圈分享的社交压力。好友圈内基于阅读的分享交流，其实还孕育出了「微信读书」这个独立产品。

给创作者提供平台服务

「QQ 邮箱订阅开放平台」从一开始就给创作者提供了数据监测工具，也是微信公众平台的雏形。

邮件订阅提供给创作者在网站、博客中添加的「一键订阅」按钮，怎么看都有点像现在公众号的引流，当然前者是平台提供给创作者的工具，后者主要是创作者自己的行为。

一次迟到的道别

从借鉴 RSS 到邮件订阅，再到公众号，微信的确提供了一个利于创作者分发内容，也利于用户获取内容的平台。社交和阅读的关系贯穿着微信产品始终，朋友圈、公众号、看一看的发展皆是如此。

当然由于微信本身的体量，它从一开始就与营销、诈骗等信息进行着博弈，不过相比起邮件订阅时代的信息分发和获取效率，公众号的能力已经是翻了无数倍，「QQ 邮件订阅」的下线只是一次迟到的道别。

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