遭美政府设备禁用，外媒：TikTok 计划 3 年内在美国增加 1 万个工作岗位

7 月 22 日消息，据外媒报道，美国当地时间周二，短视频平台 TikTok 宣布，计划未来三年在美国增加 1 万个就业岗位。

TikTok 发言人在声明中表示：“这些都是高薪工作，将帮助我们继续建立有趣和安全的体验，并保护我们社区的隐私。”

TikTok 表示，今年其美国员工人数已经增加了两倍，从年初的不到 500 人增加到近 1400 人。新的工作岗位将设在加州、德克萨斯州、佛罗里达州和纽约州，专注于销售、内容审核、工程和客户支持等领域。

在采取最新举措之际，TikTok 及其母公司字节跳动正因其对用户数据的处理而面临越来越多的质疑。美国参议员担心，该公司的用户数据最终可能会被分享。

对此，TikTok 回应称，该公司将美国用户数据存储在美国和新加坡境内。而且有网络安全专家此前表示，TikTok 对美国国家安全的担忧尚未得到确凿证据证明。

TikTok 还采取了其他措施，比如聘请美国首席执行官，其母公司正在考虑进行公司重组，包括在中国境外建立 TikTok 总部。

美国政府表示，它正在 “考虑”在美国封禁 TikTok，尽管目前尚不清楚这一举措会如何发挥作用。与此同时，美国众议院以 336 票赞成、71 票反对的投票结果禁止 TikTok 进入美国政府设备。