Snap 高管：广告主抵制 Facebook 对我们有利

北京时间 7 月 22 日早间消息，据外媒报道，广告主对 Facebook 的联合抵制给 Snap 带来了难得的发展机会。

许多大型广告主最近都宣布不同程度暂停投放社交媒体广告，以响应一些民权组织的号召。他们希望借此迫使 Facebook 采取更多措施，阻止仇恨性言论和虚假信息在其平台上传播。

尽管一些抵制措施还波及了 Facebook 之外的其他平台，但也有一些品牌将预算从 Facebook 转移到 Snap 等其他平台。

Snap 首席商务官杰里米 · 格曼（Jeremi Gorman）在该公司的第二财季电话会议上表示，尽管很难判断抵制活动迄今为止对其收入产生的确切影响，但该公司却得以与一些品牌的高管展开对话。

“我们了解到的情况是，能跟组织最高层交流肯定是好事，这种对话为我们敞开了大门，得以与公司 CEO 和 CMO 级别的高管展开频繁互动。”她说。

正因如此，该公司才得以借机向各大品牌宣传由人工策划的、更加安全的推广方式。

“未经审核的用户不可能向整个社区发送消息，而当广告主评估与其价值观一致的平台时，这些多年前深思熟虑的决定变得至关重要。”她说。

格曼还指出，Snap 的多数营收都来自 “直接响应”广告主，这一领域并未受到抵制活动的太大影响。许多直接响应广告主都高度依赖 Facebook 开展业务。