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Python 3.8.5 正式发布

2020/7/22 8:13:03来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：问舟/实习评论：

Python 3.8.5 现已发布，该版本更新内容如下：

Security

  • bpo-41304:  修复了 Windows 上由 bpo-29778（CVE-2020-15801）引起的 python3x._pth 被忽略的问题

  • bpo-39603：通过拒绝 http.client.putrequest（…）中的控制字符来防止注入 HTTP header

Core and Builtins

  • bpo-41295：解决了 CPython 3.8.4 中的回归问题，其中，如果基本类型涉及 builtins/extension 类型，则在多继承设置中定义“ __setattr__”并调用层次结构链可能会失败

Library

  • bpo-41288：在 C 语言实现中解除无效的 NEWOBJ_EX 操作码会引起 UnpicklingError 而不是崩溃。

  • bpo-39017：使用 tarfile 模块读取特制 TAR 文件时避免无限循环

Documentation

  • bpo-37703：更新了文档以全面详细说明 gather.cancel() 的行为

Build

  • bpo-41302：启用使用 libmpdec-2.5.0 构建 Python 3.8 可以简化 Linux 发行版的维护

IDLE

  • bpo-41300：使用非 ASCII 字符保存文件。修复 3.9.0b4 和 3.8.4 中发布的回归

发布说明：https://www.python.org/

下载地址：https://www.python.org/downloads/release/python-385/

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关键词：Python

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