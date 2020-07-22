Python 3.8.5 正式发布

Python 3.8.5 现已发布，该版本更新内容如下：
Security
bpo-41304: 修复了 Windows 上由 bpo-29778（CVE-2020-15801）引起的 python3x._pth 被忽略的问题
bpo-39603：通过拒绝 http.client.putrequest（…）中的控制字符来防止注入 HTTP header
Core and Builtins
bpo-41295：解决了 CPython 3.8.4 中的回归问题，其中，如果基本类型涉及 builtins/extension 类型，则在多继承设置中定义“ __setattr__”并调用层次结构链可能会失败
Library
bpo-41288：在 C 语言实现中解除无效的 NEWOBJ_EX 操作码会引起 UnpicklingError 而不是崩溃。
bpo-39017：使用 tarfile 模块读取特制 TAR 文件时避免无限循环
Documentation
bpo-37703：更新了文档以全面详细说明 gather.cancel() 的行为
Build
bpo-41302：启用使用 libmpdec-2.5.0 构建 Python 3.8 可以简化 Linux 发行版的维护
IDLE
bpo-41300：使用非 ASCII 字符保存文件。修复 3.9.0b4 和 3.8.4 中发布的回归