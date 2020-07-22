美股走势分化，道指涨近 160 点，哔哩哔哩大涨 4.20%

7 月 22 日消息，据外媒报道，美国时间周二，美股收盘走势分化，道指和标指收高，纳指盘中创新高后转跌。

道琼斯指数收于 26840.40 点，上涨 159.53 点，涨幅 0.6%；标准普尔 500 指数收于 3257.30 点，上涨 0.2%；纳斯达克综合指数收于 10680.36 点，下跌 0.8%，盘中一度创下历史新高。

具体来说，在美股周二交易中，科技龙头股普遍下跌，苹果股价收于 388.00 美元，下跌 1.38%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1558.42 美元，下跌 0.47%；亚马逊收于 3138.29 美元，下跌 1.83%；微软收于 208.75 美元，下跌 1.35%；Facebook 收于 241.75 美元，下跌 1.50%；甲骨文收于 55.91 美元，上涨 0.92%；IBM 收于 126.06 美元，下跌 0.25%；奈飞（Netflix）收于 490.10 美元，下跌 2.45%；特斯拉收于 1568.36 美元，下跌 4.54%；推特（Twitter）跌 0.13%，优步（Uber）跌 3.30%；Lyft 跌 0.26%。

美股中的芯片龙头股多数下跌，英特尔收于 60.70 美元，下跌 0.74%；英伟达收于 413.14 美元，下跌 1.73%；博通收于 314.34 美元，下跌 0.88%；德州仪器收于 135.48 美元，下跌 0.81%；高通收于 92.31 美元，下跌 0.92%；AMD 收于 57.00 美元，下跌 0.80%；美光科技涨 0.61%；应用材料公司涨 0.13%。

在美国上市的主要中概股普遍上涨，网易收于 471.86 美元，上涨 0.21%；阿里巴巴收于 257.90 美元，上涨 1.21%；京东收于 62.61 美元，下跌 1.25%；拼多多收于 82.58 美元，下跌 2.65%；哔哩哔哩收于 44.16 美元，上涨 4.20%；好未来收于 78.45 美元，上涨 1.83%；爱奇艺收于 22.65 美元，下跌 0.13%；跟谁学收于 85.65 美元，上涨 1.83%；微博收于 36.22 美元，上涨 2.43%；新浪涨 0.74%；搜狐涨 4.50%；搜狗涨 8.19%；携程涨 2.23%；前程无忧跌 0.06%；汽车之家跌 7.85%；58 同城涨 0.15%；蔚来涨 0.47%；金山云涨 1.24%。

Facebook、亚马逊、奈飞、微软和苹果等科技龙头股股价均下跌超过 1%；Alphabet 股价下跌 0.5%。在 7 月份大幅上涨之后，科技龙头股开始了这种低调的表现。到目前为止，这些股票股价本月至少上涨了 2.6%。

市场研究公司 Vital Knowledge 创始人亚当 · 克里萨弗里（Adam Crisafulli）在研究报告中写道：“市场走势与周一相反，周期性 / 价值型股票正跑赢大盘，而投资者在将增长 / 动量型股票获利了结。”在美国时间周一，科技股表现强劲，推动标准普尔 500 指数在 2020 年实现正增长。

在欧盟委员会同意推出 7500 亿欧元的财政刺激计划后，市场情绪也有所回升。该刺激计划旨在帮助该地区受新冠疫情影响最严重的国家和部门。

在美国，投资者正在关注华盛顿有关下一个新冠疫情救助法案的谈判。美国立法者面临在本月底之前通过该法案的压力，因为届时美国为失业者提供的补贴——每周 600 美元的联邦失业救济金将到期。

分析师克里斯蒂娜 · 胡珀（Kristina Hooper）在一份报告中表示：“我相信，刺激计划实施的消息将使股市受益。”