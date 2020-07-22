Linux 声音子系统开始清理术语：内核模块中跟进最快

前阵子，Linus Torvalds 通过了 Linux 中避免 master/slave 等术语的提案，也就是在 Linux 内核编码规范中添加了“包容性术语（Linux Kernel Inclusive）”准则。新的包容性术语文档适用于贡献到 Linux 内核的新代码，但最终还是希望可以替换现有不使用包容性术语的代码。

目前 Linux 声音子系统（Linux Sound Subsystem）已经开始在 Linux 5.9 中提交了相关补丁，跟进这一术语准则，这应该是当前能看到的内核中最早跟进的模块。

可以看到，SUSE 的声音子系统维护者 Takashi Iwai 已经为即将到来的 Linux 5.9 准备了许多补丁，包括在 ALSA/sound 中多处地方替换“blacklist”与“whitelist”，相应更改为“denylist”与“allowlist”。

同时，vmwaster API 中的“slave”也替换为“follower”，不过，因为“master（调控）”在声音系统中与音量控制相关，所以“master”在实际的 API 中仍然是首选。



详情可以查看此处声音相关的提交日志：https://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/tiwai/sound.git/log