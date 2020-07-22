【IT之家开箱】双屏加持的轻薄旗舰游戏本，ROG 冰刃双屏开箱图赏

前不久，ROG 发布了冰刃系列的又一款轻薄游戏本冰刃双屏，它是首款将双屏设计带到游戏本上的 ROG 产品，硬件和性能也十分强悍，更是拥有 49999 元的高昂售价。IT之家第一时间拿到了一台顶配版，接下来就给大家带来它的开箱图赏。

ROG 冰刃双屏的包装盒与其它冰刃产品稍有不同，采用了对开式设计，颜色也有所变化，内部则还是垫起式的呼应设计。

ROG 冰刃双屏的全家福，除了常规笔记本的标配之外，还随机附送了一个独立的 1080P/60 帧摄像头和一个橡胶腕托。

ROG 冰刃双屏的正面采用了铝合金磨砂材质，颜色为枪灰色，视觉元素非常简约。

ROG 冰刃双屏的 B 面拥有一块 15.6 英寸、1080P 分辨率的雾面 IPS 屏幕，300Hz 刷新率，3ms 响应时间，100% 的 sRGB 色域、支持 G-SYNC 画面防撕裂技术。屏幕三边等宽，没有摄像头。

副屏部分则是一块 3840x1100 分辨率的 4K 触摸屏，同为雾面材质。当掀起 B 面时，屏幕会随着转轴向上抬升约 14 度。

键盘部分整体下移，冰刃系列的独立快捷键和电源键一起被挪到了触控板上面。

触控板左上角的虚拟压感按键可一键切换到虚拟数字小键盘，表面材质为玻璃。键盘部分为全独立背光键帽，键程 1.2mm，支持神光同步和多种 RGB 灯效。

ROG 冰刃双屏的接口采用三面环绕分配，左侧有 DC 电源接口，独立麦克风接口和独立音频接口。

右侧有 USB3.2 Gen2 的 Type-C 接口，支持 Display1.4、雷电 3 协议以及 PD3.0 充电协议，可接入 65W 电源适配器供电；还有两个 USB3.2 Gen1 的 Type-A 接口。

背部还有 RJ45 千兆网线接口、USB3.2 Gen2 的 Type-A 接口以及 HDMI2.0B 接口。此外，机身左右两侧和背部一共四个散热出风口。

ROG 冰刃双屏的 D 面配备了高低不同的 3 组防滑脚垫，15 颗外露螺丝，双斜向装饰兼进气孔，一条横向的条状进气孔，一组外放扬声器被放在了底部脚垫的旁边。

在主要的硬件配置上，ROG 冰刃双屏搭载了 intel Core i9-10980HK 八核处理器，NVIDIA GeForce RTX2080 Super With Max-Q Design 显卡，8GB GDDR6 显存、TGP 90W；32GB DDR4 3200MHz 内存，其中板载部分为 16GB；1TB M.2 NVMe PCIe 3.0x4 SSD 两块，出厂预组 RAID 0；240W 电源适配器、90Wh 电池、Wi-Fi 6、蓝牙 5.0。

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