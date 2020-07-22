Edge 浏览器即将迎来浏览历史同步功能

IT之家 7 月 22 日消息 昨天微软透露，Edge 浏览器一些重要功能将在不久的将来到来。

在 Edge Dev 博客上，微软给出了一些关于他们最主要的请求的反馈，以及这些请求何时会被提供。排在前面的其中一个功能请求是设备间的浏览历史同步，微软表示该功能将在夏季实现。

IT之家了解到，遗憾的是，微软并不打算增加对鼠标手势的原生支持。另外，有用户不解的是，为什么 “在关闭浏览器窗口时询问用户是否要关闭所有标签页”的功能实现起来如此困难和有争议。