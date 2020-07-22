微博：将对 “宣扬仇恨”行为进行界定，并开展专项整顿

IT之家 7 月 22 日消息 微博管理员 7 月 22 日发布 “宣扬仇恨”行为界定及开展专项整顿的公告，表示将从近日起开展为期两个月专项整顿。

微博管理员称，宣扬仇恨引发对立行为是指在微博平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，或者前往其他平台甚至线下侵犯他人权益和破坏社会秩序的行为。但正常行使公民权利、文艺批评、消费评价不在此列。

IT之家了解到，微博站方将对宣扬仇恨引发对立行为的发起者和主要参与者根据其行为和后果的严重程度进行处罚，包括但不限于：删除内容、禁言、禁被关注、限制私信及群功能、清理粉丝、禁止使用站方提供的变现工具、关闭账号等。

“宣扬仇恨”行为界定及开展专项整顿的公告：

一个时期以来，微博社区秩序治理的难点突出表现在对于群体性违规行为缺少治理的规则和手段。特别是明星、体育、游戏等领域中的粉丝群体，以及在性别、动保、宗教、种族、地域等话题中的相互攻击及不友善行为的治理，缺乏必要的介入和管理手段。群体性违规行为，严重伤害内容生产者、普通用户及平台，严重妨碍平台生态健康发展。

群体性违规行为并非凭空出现，究其原因和本质，都是由 “宣扬仇恨引发对立”现象导致。微博为众多用户讨论多种话题提供平台，不同用户存在不同观点客观上也是必然的。但是因为观点不同或者存在其他矛盾，就在平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，或者前往其他平台甚至线下侵犯他人权益和破坏社会秩序的，都会对微博社区造成极大的伤害。

为了有效改善社区秩序，微博决定对宣扬仇恨引发对立的行为进行清晰界定，并从近日起开展为期两个月专项整顿。

在此期间出现的宣扬仇恨引发对立行为，以及此前发布的宣扬仇恨引发对立信息还在持续传播的，都将纳入被整顿的范围。

两个月的整顿，也是微博就此议题征集意见，修改完善社区规则，建立长效治理的阶段，欢迎网友，大 V，特别是媒体和法律界人士提供意见。

附 宣扬仇恨引发对立行为的界定规则：

宣扬仇恨引发对立行为是指在微博平台上通过组织煽动引导不特定多数用户攻击他人，或者前往其他平台甚至线下侵犯他人权益和破坏社会秩序的行为。但正常行使公民权利、文艺批评、消费评价不在此列。

主要表现为：

1、 组织、煽动、引导不特定多数用户对某一个体或群体的歧视、骚扰、诽谤、侮辱、仇恨的；

2、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰企业正常经营的；

3、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰文学影视作品节目正常出版、表演、播出的；

4、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰体育赛事正常举行、播出的；

5、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰正规媒体正常报道的；

6、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或前往其他网站、平台，或以其他方式进行恶意投诉举报的

7、 组织、煽动、引导不特定多数用户在微博平台或以其他方式干扰政府机关正常办公秩序的；

站方将对宣扬仇恨引发对立行为的发起者和主要参与者根据其行为和后果的严重程度进行处罚，包括但不限于：删除内容、禁言、禁被关注、限制私信及群功能、清理粉丝、禁止使用站方提供的变现工具、关闭账号等。