苏宁小 Biu 智慧屏 Pro 发布：55 英寸，首发到手价 4599 元

IT之家 7 月 22 日消息 苏宁发布旗下智能电视新品——小 Biu 智慧屏 Pro，该机配备了 1080P AI 全自动升降式摄像头 , 支持六路视频通话、共享放映厅、云 K 歌、AI 健身、美拍等大屏 AI 交互功能。55 英寸智慧屏 Pro 预售价 4899 元，付定金立减 300 元，首发到手价 4599 元。

配置上，该机搭载四核 CPU（A73x2+A53x2）、四核 Mail-G51 MP4 GPU，3GB+32GB 存储，支持蓝牙 5.0，支持杜比全景声。该机最大的亮点在于搭载了 1080P AI 自动升降式摄像头 , 再加上全新 Biu OS 系统和 AI 智慧算法的加持 , 可支持更多大屏 AI 交互场景 , 如六路视频通话、智慧云 K 歌、AI 健身、亲友互动、共享放映厅、美拍魔力秀等。

苏宁小 Biu 智慧屏 Pro 可智控全屋智能家居、提供全场景本地生活。支持操控所有小 Biu 智能生态产品 , 包括冰洗空大家电、净水器、新风机、晾衣机、窗帘、摄像头、油烟机等。

影视资源方面，官方称该机汇集了爱奇艺 + 腾讯 + PP 视频 + PP 体育 + 4K 花园 + CCTV 等优质平台的海量影视体育内容。IT之家了解到，7 月 22 日 - 7 月 30 日预定，可享 30 元抵 300 元的优惠，55 英寸首发价仅 4599 元，还可享 12 期免息。此外，官方再送价值 148 元的 Biu 影视 · 奇异果季卡和免费挂装服务。

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