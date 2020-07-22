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特斯拉明晨发布二季度财报，上海超级工厂建设进展或再次公布

2020/7/22 17:28:09来源：TechWeb作者：辣椒客责编：西瓜/实习评论：

7 月 22 日消息，据国外媒体报道，根据计划，电动汽车厂商特斯拉，在明日将发布二季度的财报，特斯拉上海超级工厂的建设进展有望再次公布。

特斯拉是在官网上公布他们将在明日发布二季度的财报的，官网的信息显示，他们二季度的财报将在 7 月 22 日发布，例行的财报问答会议将在太平洋时间当日下午 2:30，也就是北京时间 7 月 23 日凌晨 5:30 举行。

在此前三个季度的财报中，特斯拉都有公布上海超级工厂的状况。第一次是在去年三季度的财报中，当时 Model 3 的厂房建设已完成，具备了投产的条件，特斯拉在财报中公布了多张工厂内部及外部的照片，展示了工厂的状况。在去年四季度的财报中，特斯拉重点公布的是弗里蒙特工厂 Model Y 生产线的状况，但公布工厂的布局时，也一并公布了上海超级工厂 Model 3 生产线的布局状况。

在今年一季度的财报中，特斯拉再次公布了上海超级工厂的多张图片，图片显示正在进行大规模的建设，主要是建设 Model Y 的厂房。

在此前的报道中，外媒是提到上海超级工厂生产 Model Y 的厂房，在 5 月份就完成了钢结构施工，屋顶的施工在上月就已基本完成，冲压生产线的设备也已基本安装完成，因而工厂的建设进展，在二季度的财报中有望再次披露。

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关键词：特斯拉

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