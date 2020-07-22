DigiTimes：苹果第二代 AirPods Pro 将于 2021 年下半年推出

IT之家 7 月 22 日消息 据台媒 DigiTimes 今天的一份新报告显示，苹果将在明年下半年推出下一代 AirPods Pro。

根据 DigiTimes 的消息，至少有部分下一代 AirPods Pro 机型将在 2021 年由英业达组装，当前 AirPods Pro 的制造商立讯精密和歌尔声学也将分一杯羹。

苹果分析师郭明錤此前曾表示，苹果正在研发第二代版本的 AirPods Pro，将在 2021 年第四季度至 2022 年第一季度投入量产，这表明 2020 年或 2021 年初不会有 AirPods Pro 的更新换代。

未来的 AirPods 可能会包含光传感器，可用于健康监测功能。DigiTimes 曾表示，新的传感器可能会在一到两年内被加入到 AirPods 中。健康监测功能可以让 AirPods 监测心率、步数和健康状况，以及检测头部运动。

据传，苹果还在研发低端版 AirPods 的第三代产品，计划在 2021 年上半年推出。郭明錤最初表示，第三代 AirPods 的外观将与当前的 AirPods 相似，没有任何设计上的改变，但后来又表示，新的 AirPods 将采用 “类似 AirPods Pro”的外形设计。

IT之家了解到，第三代 AirPods 预计将采用更紧凑的系统级封装（SiP），与 AirPods Pro 的内部结构相似，这将使 AirPods 的音频功能被整合到一个与 AirPods Pro 设计更相似的外壳中。