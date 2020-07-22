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Twitter 怕再遭调查，主动向欧盟报备黑客攻击事件

2020/7/22 18:37:53来源：新浪科技作者：李明责编：远洋评论：

北京时间 7 月 22 晚间消息，据国外媒体报道，在遭遇公司历史上最严重的安全破坏事件数日后，Twitter 主动向欧盟数据保护机构报备该事件。

欧盟数据保护机构 “爱尔兰数据保护委员会”（DPC）发言人格雷厄姆 · 多伊尔（Graham Doyle）今日称，该监管机构已收到关于这一事件的通报。DPC 是 Twitter 和其他美国科技公司在欧盟的主要监管机构，因为这些公司的欧洲总部都设在爱尔兰。

当前，Twitter 正在努力应对这一最严重的安全事故。Twitter 上周三晚间宣布，黑客通过获得 Twitter 员工凭证的控制权，劫持了包括民主党总统候选人乔 · 拜登（Joe Biden）、前总统巴拉克 · 奥巴马（Barack Obama）、真人秀明星金 · 卡戴珊（Kim Kardashian）和科技亿万富豪兼特斯拉创始人埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在内的账户。

Twitter 随后又表示，黑客此次共锁定 130 个帐号，通过重置密码控制了其中的 45 个账号，并通过它们发布了 “推文”（Twitter 消息）。另外，Twitter 还证实，攻击者成功地操纵了一小部分内部员工，并利用他们的凭证访问 Twitter 的内部系统。

2018 年 5 月，欧盟新的数据隐私法规《通用数据保护条例》（GDPR）正式生效。同年 10 月，Twitter 就在欧洲遭到了有关用户数据跟踪的调查。这也是 GDPR 生效之后，Twitter 首次遭遇调查。

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关键词：Twitter黑客

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