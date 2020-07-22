寒武纪上市，能否撑起中国 AI 芯片的一片天

7 月 22 日消息，国内 AI 芯片第一股寒武纪于 20 日正式登陆科创板，当日股价上涨 229%。昨日，寒武纪股价午后较开盘价上涨 30%，一度触发临时停牌，收盘股价报 274 元，市值逼近 1100 亿元。今天，截至收盘寒武纪股价再涨 2.55%，股价突破 280 元，市值达 1124 亿元。

上市三日，寒武纪股价已累计涨 340%。

头顶 “AI 芯片第一股”的光环，寒武纪受资本市场追捧的热度可见一斑。

近几年，人工智能应用的兴起和 CPU、GPU 对智能算法处理的局限性，让市场对处理器芯片提出了新的设计架构要求。“设计出适合 AI 应用的高性能芯片”这一市场新需求让寒武纪等新兴 AI 芯片设计企业有了和老牌芯片企业站在同一起跑线上的机会。对于中国芯片设计公司而言，这是一次崛起的好机会。

寒武纪从 2016 年创立，到 2020 年成功登陆科创板，仅耗时 4 年时间，期间经历 6 轮融资，获得诸多明星公司、机构资本加持。

在中国大力推动新基建、亟需 “自主芯片”的时代关口，人们期待中国企业能闯出中国芯片市场一片天，而寒武纪的出现可谓恰逢其时。这也就不难理解资本市场对寒武纪的追捧。

造就多位 85 后亿万富翁创始人陈天石身家超 300 亿元

寒武纪公司的控股股东、实际控制人为陈天石。陈天石出生于 1985 年，16 岁考入中科大少年班，取得中国科学技术大学计算机软件与理论博士学位，现任寒武纪公司董事长、总经理。

2016 年 2 月份，陈天石与中科算源共同出资成立寒武纪。陈天石出资 63 万元，持股 70%，中科算源出资 27 万元，持股 30%。此后寒武纪获得了多家资本加持，并成立了艾溪合伙和艾加溪合伙两个股权激励平台。截至上市，寒武纪股东达 32 位，陈天石、中科算源和艾溪合伙为公司前 3 大股东。

寒武纪公司董事会成员有多位都是 80 后。寒武纪上市，造就了一批 80、85 后亿万富豪。

IPO 后，陈天石直接持有寒武纪股份占比为 29.87%，按照最新的收盘市值 1124 亿元计，仅计算直接持股部分，陈天石身家就已经超过 300 亿元。

在员工持股计划中，公司副总经理和 CTO 梁军获得最大股权激励，梁军 2003 年至 2017 年就职于华为技术有限公司基础业务部、深圳市海思半导体有限公司，2017 年梁军加盟寒武纪出任 CTO。IPO 前梁君持股比例为 3.2%，按估算，IPO 发行 40100000 份股份后，其持股比例为 2.88%，按最新市值计算，其身家也近 30 亿。

与陈天石一同创业的中科院、中科大校友刘少礼（87 年）、刘道福（88 年）、王在（84 年）、喻歆（84 年）等均实现了个人财富的暴涨。按寒武纪最新市值计算，他们身家均已过亿。

寒武纪上市造福生动诠释了知识改变命运，科技就是 “生产力”。

寒武纪公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在 IPO 前直接及间接合计持有公司股份情况

不过，根据承诺，寒武纪公司股票上市后且实现盈利前，自公司股票上市之日起 3 个完整会计年度内，实控人陈天石及艾溪合伙持股员工均不得减持首发前股份。

所以，至少在公司盈利前，这些科学家们的身家都只能算纸面财富。

怎么和巨头拼？ 研发投入超过公司营业收入

事实上，寒武纪尚未盈利，而研发费用投入巨大，公司确实挺需要 “钱”来应对未来的研发资金需求。

财务数据显示，寒武纪 2017 年、2018 年及 2019 年营收分别为 784.33 万元、1.17 亿元、4.44 亿元，同期净亏损金额分别为 3.81 亿元、0.4 亿元、11.79 亿元，3 年亏损超 16 亿元。

2020 年上半年，寒武纪预计营收约为 8200 万元至 8600 万元，同比下降约 12.24% 至 16.32%；净亏损预计为 2.1 亿元至 2.3 亿元。

寒武纪表示，公司持续亏损的主要原因是公司研发支出较大，产品仍在市场拓展阶段，并且因股权激励计提的股份支付金额较大。

芯片行业 “成本前置，利润后置”现象明显，前期需要投入大量的科研费用来获得产品创新优势。

寒武纪招股书显示，2017 年、2018 年、2019 年，寒武纪研发投入占营业收入的比例分别为：380.73%，205.18%、122.32%，公司最近三年累计研发投入合计 8.13 亿元。

不考虑其他成本费用，寒武纪单单就 “研发投入”一项，就远超公司营业收入。也就是说，寒武纪目前的营业收入连公司的研发投入都不能支撑住。

寒武纪 2017-2019 年研发费用具体构成（单位：万元）

从 “寒武纪 2017-2019 年研发费用具体构成”表中可以看出，研发投入的最大头在 “职工薪酬”上。2019 年职工薪酬占到研发费用的 52%，2017 年该比例甚至超过 70%。

最贵的是人才。

芯片设计是典型的知识密集和技术密集型行业。作为新兴的芯片创企，需要和老牌芯片企业竞争吸引优秀人才，“有竞争力”的薪酬无疑是基础。

寒武纪在其招股书中称，优秀人才是公司赖以生存的核心竞争力。充足的流动资金将有助于公司保留和吸引优秀人才。

截至 2019 年末，寒武纪研发人员 680 人，研发人员占比达到 79.25%。仅在 2019 年度，寒武纪就有近 3.64 亿元的股份支付，按数据估算，2019 年度其研发人员平均费用 (含股权激励）达 120.18 万元。

截至 2019 年末，寒武纪账面上的现金及现金等价物约为 3.83 亿元，再算上购买银行理财产品的 39 亿元，公司流动资金总额约 42.8 亿元。此次科创板 IPO 再为寒武纪融资 25.8 亿元。

研发成果能否成功转化为公司营收？仍是长期挑战

然而，不论人才多么优秀，商业公司，最终还是要靠产品和服务说话来赢得市场尊重。持久的、高强度的研发投入，最终这些投入能否转化了公司营收，是所有寒武纪支持者关注的要点。

相比较成熟的传统芯片企业，寒武纪作为新兴芯片 IC 设计创企，研发设计出高性能的芯片是立足于行业的基础，如何将产品导入量产、通过市场认可和检验，更是企业能持续发展需要攀越的几座高山。

寒武纪从研制 “终端智能处理器 IP”起家，研发了智能处理器指令集与微架构等一系列自主创新关键技术。2016 年推出首款产品：寒武纪 1A 处理器，并分别于 2017 年、2018 年推出第二代和第三代产品 1H 处理器和 1M 处理器。

寒武纪经营模式

寒武纪的经营模式为 Fabless 模式，即专注于智能芯片的设计和销售，而将晶圆制造、封装测试等其余环节委托给晶圆制造企业、封装测试企业及其他加工厂商代工完成。

2017 年 9 月，华为发布了麒麟 970 手机芯片，麒麟 970 是全球首款内置独立 NPU（神经网络单元）的智能手机 AI 计算平台，而这个 NPU 就是来自寒武纪 1A 的 IP 授权。2018 年 8 月华为发布麒麟 980，搭载了寒武纪 1H 的人工智能 NPU。

至此，乘着华为、麒麟芯片高知名度的顺风，寒武纪在国内芯片界声名鹊起，风光无两。

通过 IP 授权华为，寒武纪也赚得公司第一桶金。

从寒武纪披露的数据来看，2017 年至 2019 年，公司终端智能处理器 IP 授权业务收入分别为 771.27 万元、1.17 亿元和 6877.12 万元，占主营业务收入的比例分别为 98.95%、99.69% 和 15.49%。其中，对华为海思终端智能处理器 IP 授权业务的销售金额占到整体 IP 授权业务销售收入比例的 100.00%、97.94% 和 92.56%。

从这个比例来看，2017 年和 2018 年寒武纪公司的营收基本来自华为一家客户。

幸福来得太快，却也很短暂。

2019 年华为海思选择自研终端智能芯片，不再与寒武纪继续授权合作。

受此影响，寒武纪 2019 年的 IP 授权业务收入直线下滑 41.23%。由于没能找到可替代华为的大客户，今年上半年，寒武纪 IP 授权业务预计收入仅为 500 万元至 550 万元，预计同比下降 82.77% 至 84.33%。

失去华为，让寒武纪不得不加快芯片成品和加速卡产品的研发推出。

2018 年寒武纪推出高峰值云端智能芯片思元 100，2019 年推出第二代产品思元 270。云端智能芯片及加速卡是云服务器、数据中心等进行人工智能处理的核心器件，下一代产品思元 290 已处于内部样品测试阶段，目前处于回片后的内部测试阶段。

寒武纪在 2019 年 11 月推出边缘智能芯片思元 220 及相应的 M.2 加速卡，可支持边缘计算场景下的智能数据分析与建模、视觉、语音、自然语言处理等多样化的人工智能应用。

近期，云服务商青云 QingCloud 表示已与寒武纪达成合作，青云 QingCloud 旗下光格网络在其 SD-WAN 终端光盒里内置寒武纪思元 220 边缘端芯片。不过双方并未透露具体合作金额。

寒武纪 2018、2019 年度主营业务收入成本及毛利率

截至今年上半年，从营收上来看，寒武纪业务收入构成已经从 IP 授权费为主转变为云端智能芯片及加速卡销售收入为主。

值得注意的是，2019 年寒武纪云端智能芯片及加速卡销售收入为 7888.24 万元，其中八成以上销往公司关联方中科曙光，销售额 6384.43 万元。

寒武纪的大客户们仍然在公司关联方的圈子中。拓展各类产品的更多非关联方客户，是寒武纪成长需要面对的挑战。

对于寒武纪公司下一步产品开发计划，从寒武纪 IPO 募资投资规划可以看出，云端、边缘端智能芯片仍然是公司的主要研发方向。

在云端智能计算市场和边缘智能计算市场，目前全球市场份额主要由英伟达、谷歌等企业所占据。国内市场上，寒武纪还要面对华为海思麒麟的竞争。另外，诸多拥有大数据的互联网企业也已闯入芯片战场，百度基于自研的 XPU 神经处理器架构自主研发云端全功能 AI 芯片昆仑”，阿里平头哥发布含光 800、玄铁 910 等 AI 芯片，并且含光 800 已经通过阿里云对外输出 AI 算力。

群雄逐鹿的环境，中美科技展升级的背景下，资本市场给予这家成立 4 年的年轻公司热切期待。而寒武纪唯一的挑战只是如何研发成果能否成功转化为公司营收。

对于寒武纪来说，虽然对手林立，但已然站在了时代趋势的风口，要做的就是突破自我，毕竟，梦想总是要有的。