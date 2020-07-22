快手：一二线用户占比 45%，直播日活达 1.7 亿人

7 月 22 日消息，快手大数据研究院发布《2020 快手内容生态半年报》，报告显示，自 2019 年 7 月至 2020 年 6 月，3 亿用户在快手发布作品，30 岁以下用户占比超 70%；1-6 月快手短视频类型占比中，记录生活的作品数达 29.8%。去年 12 月，快手公布直播日活超 1 亿，在这次报告中，该项数据已更新至 1.7 亿。

从快手用户城市分布上看，一线用户占比 15%，二线用户占比 30%，三线用户占比 24%，四线及以下用户占比为 31%。

报告显示，从直播 + 短视频的数据回顾上半年的宅家生活，“自制类美食”相关短视频数量上涨 90 倍，自制凉皮、奶茶、热干面、自制蛋糕、凉粉等美食的作品数增长最多；而 00 后和 90 后快手用户对上传美食短视频的偏好度也明显提升。

去年 9 月，《2019 快手内容生态报告》显示，游戏短视频日活为 5600 万 +，而本次报告显示，快手游戏短视频日活已经超过 9000 万，并且 10 万粉丝数以上的游戏作者达 13.5 万人。

同样跟去年的内容生态报告对比，去年快手平台核心二次元活跃用户数超过 4000 万，本次报告中，快手二次元日活已突破 5000 万。

报告显示，快手教育生态目前老师超过 5.5 万人，覆盖学生数超过 1609 万人。快手上线的 “在家学习”侧边栏，带来 7 万多节公益免费课，播放量突破 5.1 亿。

同时报告称，快手电商日活已突破 1 亿，“商品售卖及推荐”高居上半年快手直播类型第一位。上半年快手新入驻商家数最多的类别分别为服饰、本地服务、家居、汽车、美妆；新入驻商家中开直播比例最高的类别是汽车、手机数码、家居、美妆和教育。