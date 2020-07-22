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国区玩家免费领《看门狗 2》被鸽，育碧发布致歉声明

2020/7/22 19:31:40来源：IT之家作者：西瓜/实习责编：西瓜/实习评论：

IT之家 7 月 22 日消息 育碧官方曾宣布将在 “Ubisoft Forward”活动期间给玩家免费赠送游戏《看门狗 2》，结果到了活动开始后，国区玩家才发现，说好的《看门狗 2》变成了《光之子》。今日，育碧中国通过官方微博发布致歉声明

亲爱的玩家们：

你们关于 WD2 免费赠活动的反馈我们已收到。事实上，如活动信息页面上所提示，我们的免费赠送内容可能会有变化。

然而，我们听到了你们的声音，也理解你们没有收到心仪游戏的失望心情，我们为沟通失误表示诚挚的歉意。

这一周来，经过本地团队和总部的多次协调，接下来我们将会为本地全体用户带来更多专属活动和福利，敬请关注。

我们的团队一直致力于为大家提供深刻难忘的育碧世界和游戏体验。在即将到来的 ChinaJoy 游戏展会期间，我们也会一如既往地为大家带来本地专属福利，亦希望各位玩家能给予我们一贯的支持。

谢谢！

育碧中国

IT之家了解到，即便育碧已对此事回应，并发表了致歉声明，但这种做法仍引起了广大过去玩家的不满。很多中国玩家在育碧的致歉声明下表示失望，也有玩家表示 “只要把《看门狗2》重新发一份，全当无事发生过”。显然，育碧目前的做法，难以挽回玩家失望的情绪。

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关键词：育碧

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