2020 iPhone 摄影大赛奖公布，获奖摄影师教你如何拍照

说起手机摄影大赛，IPPA（iPhone Photography Awards）绝对是其中名气较大的一项，每年从全球 140 个国家和地区 iPhone 摄影师提交的作品中挑选出最佳照片，在经过评估委员会层层筛选，评出年度摄影师和类别优胜者奖。

IPPA 大赛有个特别的规定：参赛作品只能使用 iPhone、iPad 或 iPod 进行拍摄，并且不能使用电脑软件后期、只能使用手机 App 进行修图。这就将摄影和苹果产品绑定在一起。多年以前，“摄影”这两个字只和专业的相机有关，如今只需要一部智能手机也创作出扣人心弦作品。

▲获得年度摄影大奖特等奖的作品

北京时间 7 月 22 日晚间，IPPA 公布了 2020 年度 iPhone 摄影获奖名单。其中，英国摄影师 Dimpy Bhalotia 凭借作品《飞舞男孩（Flying Boys ）》获得年度摄影大奖特等奖，俄罗斯的 Artyom Baryshau 获得了年度摄影大奖第一名，中国摄影师赵戈砺获得年度摄影大奖第二名，伊拉克的 Saif Hussain 获得了年度摄影大奖第三名。

▲年度摄影大奖第一名作品

新浪数码有机会与获得 “年度摄影大奖第二名”的中国摄影师赵戈砺进行了一次交流，和他聊了聊在创作这张照片时的故事，以及使用 iPhone 摄影的一些感受与技巧。

疫情期间一张特殊的照片

赵戈砺的这张照片拍摄于自家的屋顶。2020 年是非常特殊的一年，由于疫情的原因，有很长一段时间人们只能宅在家里，但这也没能阻挡一位摄影师的脚步。赵戈砺就用手中的 iPhone XS Max 在自家的屋顶记录下这看起来平静，却隐藏着幸福与希望的瞬间。

▲赵戈砺年度摄影大奖第二名的作品

在这张照片中，我们能看到湛蓝的天空、明媚的阳光、晾晒衣物的剪影，以及那飞舞的床被，所有这一切构成了这一幅平凡又温馨的画面。赵戈砺表示，在拍摄这张照片时，他脑海中想到的是宫崎骏动画片中的飞毯。而就这样一个场景，他用 iPhone 拍摄了几百张照片，最终得到了自己想要的这张。

照片和创意来自生活

赵戈砺是一位自由摄影师，他非常喜欢围绕家的主题进行创作，记录孩子家人、生活万物，以及那些看似平凡场景，记录有温度的画面。目前赵戈砺主要使用一部相机和两部手机进行拍摄，手机用得最多的是苹果 iPhone XS Max。

对于赵戈砺来说，参加 IPPA 也是一次偶然的机会。一年前他通过摄影圈的朋友了解到 IPPA 这样一项比赛，看到自己喜欢的几位摄影师都获奖了，于是就萌生了参加比赛的想法。

赵戈砺表示，他并没有为比赛特意去进行拍摄，而是从过去一年中拍摄的 3 万张照片中选择了一些。“IPPA 主办方半夜给我打来电话告诉我获奖的消息，年度第二名，我当时还点不敢相信”。

手机能帮你快速捕捉瞬间

谈到手机和相机摄影的区别，赵戈砺表示，手机携带起来非常方便，而且普及率很高。如今智能手机早已成为人们生活不可或缺的东西，无论工作还是生活，手机必然不能离手。

动物类第二名获奖作品《火烈鸟》

飞速提升的摄影能力则让智能手机成为人们日常拍摄的得力助手。便于携带的特性加上足够强大的摄影能力，足以让摄影师通过它来捕捉自己想要的瞬间。

轻后期让你的照片更具魅力

当然获得照片只是摄影中的第一步，接下来还需要进行后期处理。IPPA 的规则允许参赛者对照片进行后期处理，但只能使用手机 App 进行调整，也就是说拍摄和后期都用苹果设备进行 “一条龙式”处理。

赵戈砺的这张照片也经过了一定的后期处理。“一开始我对照片后期并不满意，”赵戈砺说，“最后选择了比较自然的方式进行调整”。对于后期这件事，赵戈砺认为还是有必要的，而他的风格更倾向于轻后期，尽可能还原人们在视觉上比较舒服的颜色。

▲树植类第二名获奖作品

此外赵戈砺还谈到使用 iPhone 修图的优势，他表示自己选择用 iPhone 做后期除了比赛要求，还有另一个重要原因——iPhone 的屏幕色差很小，在对照片进行提亮、调色等处理时可以得到更准确的结果。赵戈砺最常用的修图是 VSCO 和 Snapseed 两款 App，这也是手机摄影师们较为常用的后期软件。

iPhone 拍摄的小技巧

最后，赵戈砺谈了谈用手机拍照的技巧。在拍摄这张照片的时候，赵戈砺开启了 iPhone 的实况功能，这也是他很喜欢的一个摄影功能。实况开启后会在拍摄瞬间记录按下快门前后的画面，事后可以在编辑 - 实况中自由选择这段画面中最好的一帧作为主要照片。“它可以帮我捕捉到动态的画面，最精彩的一瞬间”赵戈砺说。

▲花卉类第三名获奖作品

作为摄影师，赵戈砺也分享了学习摄影的建议。首先是多拍，多到街头观察和捕捉自己喜欢的画面；其次多多思考，赵戈砺表示，他会用很长时间来欣赏自己喜欢的照片，当你碰到类似的拍摄场景时，这些照片就会给你横好的提示；第三要去学习，学会去看自己过去看不懂的照片，拓宽眼界。

写在最后：

IPPA 从 2007 年创立以来，一直鼓励摄影师用苹果设备进行创作。除了年度摄影大奖，它的奖项还分成许多类别，最终评选出的好作品不仅对摄影师是一种鼓励，也是将这些好的作品分享给世界各地的用户，激发他们用苹果设备创作的灵感。

如今，随着智能手摄影能力越来越强，许多厂商也在效仿这种方式，鼓励用户使用自己设备拍摄参加类似的比赛。但要论持续时长、涉及范围广，还得说 IPPA 摄影大赛。