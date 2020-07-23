文章动不动就要点击才能看全文？教你如何破解

这几年大家不难发现一个令人非常蛋疼的现象——网上越来越多文章，都需要点击一次，才能查看全文了，就像下面这样子……

需要点击一下才能看全文，非常烦……

同一篇文章，用 App 开启是一下子就能阅读全文的，但用浏览器阅读，却需要额外点击才能展开全文。这是由于大家都想推广自家 App，好画圈占地建立自己的生态圈。然而大家不可能都下载相应的 App，这对用户体验非常不友好。怎么办？今天就给大家介绍一款能解决这个问题的神器，一起来看看吧。

这是一款脚本工具，在使用前需要先安装相应的扩展程序，笔者在这里推荐 Tampermonkey。Tampermonkey 支持 Chrome、Edge、Firefox 等浏览器，这里以 Chrome 为例。



下载安装 Tampermonkey 后，开启 “自动展开全文”脚本的地址，点击 “安装此脚本”。完成安装后，刷新页面就可以生效了。



点击 “安装此脚本”

在 Tampermonkey 中安装

我们来看看 “自动展开全文”脚本的功效如何。安装后，开启同一篇文章，可以看到全文已经自动展开了，再也没有了需要多点击一次的蛋疼事情……

使用后效果，无需点击直接就可以展开全文了

当然，“自动展开全文”并不是对所有网站都适用的，它需要开发者添加相应的站点，才可以对该站点生效。如果你发现某个站点还是无法做到自动展开文章，可以点击下面的网址进行反馈。

很多朋友可能会说，这个脚本似乎只能在桌面浏览器中使用？但其实，在手机上也有支持扩展程序的浏览器，它们可以安装 Tampermonkey 后，使用这款脚本，例如 Yandex 浏览器和 Kiwi 浏览器。

总的来说，“自动展开全文”是一款相当使用的脚本工具。对于泛滥的不能直接查看全文的站点，这款脚本可谓是完美的应对之策，可以给你带来更好的体验，有需要的朋友赶紧来试试吧！

Tampermonkey

自动展开全文