科学家绘制最大宇宙三维地图，涵盖 200 多万个星系！

北京时间 7 月 23 日消息，据国外媒体报道，目前，科学家经过为期 5 年的深入勘测探索，最新发布了 “迄今宇宙最大的三维地图”，涵盖了 200 多万个星系，跨越宇宙 110 亿年历史。

▲ 图中是 “斯隆数字天空调查（SDSS）”项目图像，它用颜色编码来表示不同类型的星系以及它们是如何被发现的。

这张宇宙地图是持续进行的 “斯隆数字天空调查（SDSS）”项目的研究成果，这是一项旨在绘制可观测宇宙膨胀区域的国际任务，有望解决一些宇宙难题。通过这次最新的任务更新，该项目已绘制出 200 多万个星系，从银河系一直延伸至 110 亿光年之外的古老天体。

这张详细的宇宙地图将帮助天文学家拼凑出叫做 “间隙期”的一段宇宙黑暗膨胀时期。该项目首席研究员、美国犹他大学宇宙学家凯尔 · 道森说：“我们对宇宙的远古历史和近期膨胀历史都非常了解，但是中期的 110 亿年存在一个令人费解的间隙期。五年以来，我们一直努力填补这一空白，揭晓其中的秘密。”

▲ 这是由瑞士洛桑联邦理工学院（EPFL）发布的动画静态图片，展示膨胀中的宇宙地图。

间隙期开始于大爆炸之后的几十亿年，基于宇宙微波背景辐射，科学家能够测量出宇宙此前的膨胀速度，还可以通过测量地球和附近星系之间的距离如何随时间增加，来计算近期宇宙的膨胀。但是人们对中期膨胀的研究很少，因为几亿光年之外的星系发出的光可能非常微弱，为了填补这一空白，来自世界各地的 100 多位科学家不仅观察了遥远星系，还观察了超亮燃烧状态的类星体（黑洞提供能量的超明亮天体）。

▲ 动画中的一个镜头显示太阳和太阳系在银河系中的位置。银河系的存在使得宇宙的某些部分不可观测，并留下了黑色条带。

这项调查的关键是一种被称为红移的现象，在该过程中，来自最古老、最遥远星系的光被宇宙膨胀拉伸，增加其波长，并移向光谱较红的一端。由于宇宙的颜色变化，遥远光源看起来更红，而那些靠近地球的光源看起来更蓝。

▲ 该项研究通过识别超过 400 万个不同星系来观察宇宙的大小和规模，还能绘制宇宙时间图像，星系越远，越古老。

为了计算 110 亿年宇宙膨胀的速率，研究人员测量了数百万个遥远天体的红移，以及它们的膨胀速度，该测量显示了一个星系被周围其他物质引力牵引的程度。在 7 月 20 日发布的 23 项最新研究中，该团队的研究结果表明，宇宙大约 60 亿年前开始加速膨胀，之后经历了一段时间的减速。

▲ 加拿大滑铁卢大学威尔 · 珀西瓦尔参与了该项目，他表示，这是一个 “宇宙膨胀的完整故事”，从我们最近的天体邻居（如图）到最遥远的星系。

科学家将宇宙膨胀归因于一种叫做暗能量的神秘力量，尽管当前没有人完全确定暗能量是什么，或者存在于何处。研究人员称，像这样的调查将有助于科学家更好地限定暗能量的性质，尽管神秘的暗能量仍未被理解。