内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

美股全线收涨，中概股多数下跌，金山云跌超 10%

2020/7/23 8:25:44来源：网易科技作者：刘春责编：懒猫评论：

7 月 23 日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘全线上涨。道琼斯指数收于 27005.84 点，上涨 165.44 点，涨幅 0.6%，实现连续第三天上涨；标准普尔 500 指数收于 3276.84 点，上涨 0.6%，实现连续第三天上涨；纳斯达克综合指数收于 10706.13 点，上涨 0.2%。标普 500 指数也创下近五个月来的最高水平

具体来说，在美股周三交易中，科技龙头股多数上涨，苹果股价收于 389.09 美元，上涨 0.28%；谷歌母公司 Alphabet 股价收于 1568.49 美元，上涨 0.65%；亚马逊收于 3099.91 美元，下跌 1.22%；微软收于 211.75 美元，上涨 1.44%；Facebook 收于 239.87 美元，下跌 0.78%；甲骨文收于 56.01 美元，上涨 0.18%；IBM 收于 128.67 美元，上涨 2.07%；奈飞（Netflix）收于 489.82 美元，下跌 0.06%；特斯拉收于 1592.33 美元，上涨 1.53%；推特（Twitter）跌 0.19%，优步（Uber）涨 0.34%；Lyft 涨 1.15%。

美股中的芯片龙头股集体上涨，英伟达收于 417.55 美元，上涨 1.07%；英特尔收于 61.05 美元，上涨 0.58%；博通收于 313.80 美元，下跌 0.17%；德州仪器收于 132.53 美元，下跌 2.18%；高通收于 92.60 美元，上涨 0.31%；AMD 收于 61.79 美元，上涨 8.40%；应用材料公司涨 0.64%；美光科技涨 0.25%。

在美国上市的主要中概股普遍下跌，阿里巴巴收于 251.70 美元，下跌 2.40%；京东收于 61.84 美元，下跌 1.23%；拼多多收于 80.76 美元，下跌 2.20%；哔哩哔哩收于 42.31 美元，下跌 4.19%；好未来收于 78.31 美元，下跌 0.18%；爱奇艺收于 22.53 美元，下跌 0.53%；跟谁学收于 83.78 美元，下跌 2.18%；微博收于 33.88 美元，下跌 6.46%；新浪涨 1.01%；搜狐跌 6.76%；搜狗跌 4.98%；携程跌 0.87%；前程无忧跌 2.79%；汽车之家涨 0.73%；58 同城跌 0.47%；蔚来跌 3.88%；金山云跌 10.23%。

美国同意向制药巨头辉瑞及其德国合伙人 BioNTech 支付 19.5 亿美元，以生产 1 亿剂新冠病毒疫苗，前提是这种疫苗证明是安全有效的。美国卫生与公共服务部补充说，根据协议，美国可以再购买 5 亿剂该疫苗。

受这一消息影响，辉瑞股价上涨超过 5%；BioNTech 在美上市股票的股价上涨了 13.7%。

市场研究公司 Yardeni Research 首席投资策略师指出：“通常，新疫苗要通过研发和测试的各个阶段，大约需要 10 年的时间。然而，疫情的紧迫性导致动员了人类历史上罕见的全球医疗资源。公共部门和私营部门都提供了数十亿美元，资助开发该病毒的测试、疫苗和治疗方法。”

消息人士告诉媒体，美国共和党议员正在考虑将目前的失业救济金延长至今年 12 月，但每月只有 400 美元。这将低于目前美国失业救济金每周 600 美元的标准。

分析师也表示，在美国内乱加剧的情况下，市场可能会有一些 “忧虑”，“这些是合理的考虑，但它们没有产生太大影响，目前的重点是来自欧盟和目前正在研究的美国一系列刺激方案”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：美股

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    