丰巢收费 “后遗症”爆发：快递量激增，京东菜鸟围剿蚕食

虽然有收费带来的后遗症，但丰巢依然在快递柜市场独占鳌头。随着京东物流在线下的加快布局，菜鸟物流业务生态的逐渐完善，故事才刚刚开始。

京东快递柜

如果不是取快递，北京某小区的苏女士很难注意到黄绿色的丰巢快递柜已经被换成了红色的京东快递柜。住在北京万科某小区的李女士也是突然之间发现小区门口出现京东的快递柜。



刚经历过丰巢收费的苏女士，作为淘宝的常客，她刚开始是担忧要在京东快递柜上 “要交更多保管费。”

这是丰巢收费之后的一个细微变化。一方面是在收费风波之后，消费者的不信任和丰巢的自我的调整，另外一方面，是京东快递柜默默扩张，补足物流的短板。在这些无法感知的变化背后，是物流在线下的角逐。

快递柜从一门生意，变成了物流企业的一张牌，每一家企业，现在考虑的是如何打好这张牌，从而在线下获得更大的话语权。

江湖：激进扩张，此消彼长

2015 年 6 月，中国几家头部的民营快递企业顺丰速运、 申通快递 、中通快递、韵达快递与仓储巨头普洛斯宣布共同投资创建深圳市丰巢科技有限公司，研发运营面向所有快递公司、电商物流使用的 24 小时自助开放平台 “丰巢”智能快递柜。

智能快递柜最初被赋予了 “物流最后一公里难题终结者”的使命，是解决快递末端配送的最有效的解决方案，并最终成为社区 O2O 落地的承载设施。如果放得更长远，智能快递柜被视为智慧物联网的一个重要入口，社区的服务入口之一。

从丰巢的融资历程可见资本市场对于快递柜的认可。2015 年 6 月 1 日，丰巢完成了顺丰控股的 5 亿元天使轮融资；仅仅 5 天之后，申通、韵达、中通和普洛斯以增资方式进入，加上顺丰跟进，再获 5 亿元融资。天眼查信息显示，成立至今，丰巢累计在 4 轮融资获得超过 55 亿元资金。

快递柜的特点是资金密集、重资产，这也意味着亏损。

“快递柜非常消耗钱，包括设备成本，进场占地费，后期维护更新，只靠快递企业的付费和广告，很明显是亏本的。”一位资深快递行业从业者告诉新浪科技，即使面向用户收费，都不一定能盈利。

丰巢被披露的财务数据显示，2016 年丰巢全年净亏损 2.5 亿元；2017 年净亏损扩大至 3.85 亿元；2019 年丰巢全年亏损 7.81 亿元，是 2017 年的两倍还多；在 2020 年一季度，丰巢亏损 2.45 亿元。

亏损很大程度上源于丰巢的大规模扩张，其寄希望于利用市场占有压制对手，获得最终的话语权。

按照天风证券此前的披露，截至 2020 年 3 月 31 日，丰巢目前投入约 17.8 万个快递柜，柜机占比约 44%；中邮速递易占比约 25%。2020 年 5 月，丰巢收购中邮速递易后市场占有率扩大到 69%。

同样也是在 5 月，占据了足够市场份额的丰巢，趁着新冠疫情期间用户对于无接触配送的需求，突然要求收费，遭遇用户的强烈反对。

2020 年 5 月，丰巢快件箱运营方深圳市丰巢科技有限公司宣布实行会员制，并对在丰巢快递柜中存放超 12 小时的快件进行收费。这一决定遭到多个城市的居民小区及用户的反对，不少小区的业主甚至联合起来驱逐丰巢快递柜。

中国消费者协会、上海市消费者权益保护委员会、福建省消费者委员会也先后要求快递公司在使用快递柜存放快递前，必须获得消费者同意，还建议将智能快递柜服务纳入公共消费范畴。

一周之后，丰巢致歉并明确做出了两点调整，主要是：将 12 小时收费规定变更为 18 小时后收费；其二是要求快递柜在快件入柜前必须征求用户同意。

即使这样，“收费门”对于丰巢的负面影响依然存在。

新冠肺炎疫情期间，用户对于无接触配送的需求激增，但丰巢不合时宜的收费加剧了用户对品牌的不信任。

据 1688 平台数据显示，在丰巢宣布收费之后的近一周，全国快递柜交易额暴涨 1400%，买家数量环比增加 300%。“这些都说明，用户的需求是存在的。”前述快递行业资深人士告诉新浪科技。

此消彼长之间，京东物流和菜鸟得到了难得的机会窗口，蚕食丰巢在快递柜市场的领先优势。

围剿：京东进军，菜鸟守城

丰巢快递柜

用户取货免费，成为京东快递柜趁虚而入的手段。

京东快递合作运营负责人曲丽丽告诉新浪科技，快递柜属于非常成熟的技术，无论是在软件还是硬件，大家的差异其实非常小。技术成熟，也意味着快递柜的硬件成本趋于稳定，意味着丰巢、京东物流和菜鸟的争夺会变得更加激烈。

“业主反映的意见比较多，包括不好用，时间长了要收费，门容易关不好丢件等，我们也就考虑换一个快递柜。”苏女士所在小区的物业经理告诉新浪科技，其实就进场占地费来说，京东快递柜和丰巢相比差不多，主要是业主投诉丰巢太多。

丰巢客服向新浪科技表示，“该小区的丰巢因为用户越来越少了就撤了。”丰巢客服还表示，这是丰巢的优化调整，该小区附近的几个小区都还有丰巢在正常使用。

万科小区的物业经理则告诉新浪科技，“京东快递柜的占地费和丰巢给的差不多。”增加京东快递柜主要是给业主提供更多选择，同时也是因为 “只有丰巢的时候，很多快递员直接把包裹入柜，但老年人不知道怎么取，拖着拖着就花钱了，就到物业来投诉丰巢乱收钱。”

“京东快递柜比起丰巢的最大优势，那就是用户端不收费。”苏女士所在小区的物业经理告诉新浪科技，之后丰巢不会再出现了。

曲丽丽对新浪科技表示，京东快递柜升级到第二代之后，也开始从仅限于内部使用转为面向全社会快递员开放；用户可以享受免费取货服务。目前已覆盖北京、上海、广州、深圳、成都、武汉、沈阳、厦门等城市。

与此同时，菜鸟也在固守自己的城池。苏女士所在小区的物业经理告诉新浪科技，除了京东快递柜之外，小区还会有菜鸟快递柜，之前的快递柜被运走了，再安装的就是新的菜鸟快递柜了。

菜鸟驿站柜体

但作为后来者的京东物流似乎还没完全做好准备。不仅仅在内部没有专门的快递柜业务负责人，与其他业务的协同也存在很多不足。

苏女士告诉新浪科技，她曾要求京东的快递员把京东包裹放入京东快递柜，但对方更愿意送货上门，不太愿意放入快递柜。当她咨询快递柜如何收费和寄件时，对方都表示不是很清楚。

同时，她在京东购物时发现提交订单页面的推荐代收点是隔壁小区的丰巢，而不是其所在小区的京东快递柜。

对于上述问题，曲丽丽表示，目前京东的推荐逻辑为消费者的下单地址与周边可用柜机的直线距离，，目前京东物流正在进行调整优化，下一步会按照步行距离改变推荐列表，很快就会解决这个问题。

结语：从一门生意到一张棘手但不可弃的牌

早期，当资本疯狂进场，智能快递柜被认为是解决最后一公里问题的关键，被看成入口级别的业务，拥有无限的想象空间。

在无法看到盈利可能的今天，行业经过洗牌整合，快递柜成为了物流巨头平台手中一张棘手的牌，但似乎谁也不会轻易丢弃。

国家邮政局数据显示，全国快递服务企业 6 月的业务量完成 74.7 亿件，同比增长 36.8%，连续三个月增幅维持在 40% 左右。2020 年上半年，全国快递服务企业业务量累计完成 338.8 亿件，同比增长 22.1%。快递业务处于上升趋势，也就决定这张牌不会完全不起作用，关键在于打法。

用户的使用习惯养成，市场需求的增长，让快递柜成为物流终端服务的关键一环。而在快递柜的背后，是更大的物流服务市场。

虽然有收费带来的后遗症，但丰巢依然在快递柜市场独占鳌头。在新冠肺炎疫情期间，线上零售实现稳步增长，背靠电商平台的京东物流和菜鸟，无疑比起丰巢都具有更多的场景和业务协同。

随着京东物流在线下的加快布局，菜鸟物流业务生态的逐渐完善，故事才刚刚开始。