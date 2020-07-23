小米雷军：5 年投入 500 亿元资金，继续加大科技创新力度

7 月 23 日下午消息，就做好 “六稳”工作、落实 “六保”任务，小米董事长兼 CEO 雷军今日在人民日报撰文。

他表示，在做好 “六稳”工作，落实 “六保”任务的过程中，民营企业是生力军。当前，信息技术与实体制造行业正加速深度融合，消费电子产业快速向智能化方向演进，人民群众对智能生活充满期待。企业家必须充分认识时代大势，从自身优势着手，打好数字经济这张牌。

就小米而言，他称计划 5 年投入 500 亿元资金规模，继续加大科技创新力度，使人工智能物联网成为贯穿智能生态全产品、全平台、全场景的服务能力。

“疫情的影响是暂时的、可控的，我们坚信我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变，中国市场经历洗礼将更具活力，中国企业经历考验将更具竞争力。”他说。

以下为雷军文章全文：

打好数字经济这张牌

雷 军

上半年，我国在有效控制疫情下扭转了经济下行势头，在有序复工复产下，经济出现趋势性向好特征。二季度 GDP 由负转正，表明中国经济具有强大韧劲，正走上稳步复苏的轨道。在抗击疫情的过程中，广大民营企业反应迅速，捐款捐物，有为担当，是全社会大动员的重要力量；在做好 “六稳”工作，落实 “六保”任务的过程中，民营企业则是生力军。

当前，信息技术与实体制造行业正加速深度融合，消费电子产业快速向智能化方向演进，人民群众对智能生活充满期待。企业家必须充分认识时代大势，从自身优势着手，打好数字经济这张牌，科学规划、合理布局，同时真抓实干、稳扎稳打，坚定不移落实扩大内需战略，更好地释放我国超大规模市场的巨大潜力。

小米从一家十几个人的创业公司，成长为世界 500 强企业，不仅做出了高品质的产品，还带动了数百个中小企业创新创业和效率提升，这正是中国经济蓬勃发展的具体体现。接下来，我们计划 5 年投入 500 亿元资金规模，继续加大科技创新力度，使人工智能物联网成为贯穿我们智能生态全产品、全平台、全场景的服务能力。

疫情的影响是暂时的、可控的，我们坚信我国经济稳中向好、长期向好的基本趋势不会改变，中国市场经历洗礼将更具活力，中国企业经历考验将更具竞争力。

（作者为小米集团董事长兼首席执行官）