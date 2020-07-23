支付宝推 “防骗榨菜”：每袋印有一个骗局小故事

IT之家 7 月 23 日消息 据 @支付宝安全中心 官微消息，支付宝与乌江涪陵榨菜、国家反诈中心联名推出了防骗 “诈”菜来。

据悉，每袋防骗榨菜上都印有一个骗局小故事，助你吃一 “诈”，长一智。

IT之家了解到，为防止用户上当受骗，支付宝可是操碎了心，曾 “一字千金”征集防骗文案、推出 “防骗健身操”、推出小学生寒假防骗作业等。

目前并不清楚这个防骗 “诈”菜是否会面向大众销售，不过支付宝方面已经开始在微博抽送，感兴趣的小伙伴可以关注一下。