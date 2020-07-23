分析师：三星同样无意拿下 ARM 公司

近日据多家外媒报道，芯片设计公司 Arm 的母公司 SoftBank 有意将前者放上货架，可能会出售 Arm 的全部或部分股份。现在的大多数智能手机都使用移动应用处理器芯片，而苹果的 A 系列，三星的 Exynos 、高通的骁龙以及华为的麒麟均基于 Arm 的架构，因此 Arm 公司也引来了不少求购者。

不过流言称，苹果和三星两大巨头对并购 Arm 不感兴趣。

彭博社在一篇文章中表示，SoftBank 此前与苹果公司曾有接触，以了解苹果是否对其有意。两家公司进行了初步讨论，但由于 Arm 公司的许可要求和潜在的监管问题，苹果并不打算竞购。

苹果在上月举行的 WWDC 大会上宣布在未来的 Mac 内使用 Arm 芯片，并预计今年年底发布搭载 Arm 芯片的产品，但因 Arm 的授权业务与苹果的软硬件业务模式并不适应。因此苹果并不打算收购该公司。

而据《Objective Analysis》的分析师称，韩国巨头三星同样表示无意拿下 Arm 公司。

他表示，作为半导体领域的翘楚，乍一看收购 Arm 公司后的三星无疑会拥有难以撼动的地位。但他表示，首先这桩并购交易会让三星花费大概 410 亿美元，且三星和 Arm 在开展半导体业务的方式、以及公司经营理念方面存在明显差异。收购 Arm 公司会打破三星在半导体领域的常规业务流程，更别说还要付出 410 亿美元的天价了，因此该分析师认为三星并不会计划收购 Arm 公司。

不过彭博社表示，除了两大巨头外，英伟达也与 SoftBank 有过接触，以讨论这宗巨大的并购案。