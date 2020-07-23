上市在即！微软 Surface Duo 双屏手机已获 FCC 认证

IT之家 7 月 23 日消息 此前有消息称微软计划比原计划更早地推出 Surface Duo，从 2020 年年末假日季提前到今年夏天的某个时候，这意味着该机还有短短几周的准备时间。今天 , 疑似 Surface Duo 已经通过 FCC 认证。

Surface Duo 通过 FCC 认证意味着该产品离上市不远了，外媒 windowscentral 从微软内部获悉，微软目前正处于 Surface Duo 的生产验证阶段，这是真正生产开始前的最后一道关卡，这个阶段只需要短短几周的时间，据说现在正处于这个测试阶段的尾声。微软预计很快就会开始加大 Surface Duo 的生产力度，争取在 8 月底或 9 月发布。

外媒 Droid-Life 指出，FCC 在网络测试的同时，还提到了 “两个屏幕”和不同的铰链角度测试。Droid Life 还表示，这些测试证实了该产品具有 NFC 功能，但 windowscentral 却称这是错误的，因为其被告知 Surface Duo 的零售版本不具备 NFC 功能，另外这一点也可以从下面这个表格中的 NFC 测试结果显示为 “N/A”得到证实。

有趣的是，FCC 的认证是在 10 月 29 日之前的保密协议下进行的。这意味着，如果微软不希望用户手册和硬件的内部或外部照片等东西在上市之前泄露，那么该设备必须在那之前推出，这意味着该产品几乎可以肯定在 2020 年假日之前上市。

FCC 认证是产品上市前的最后一道关卡。而通常情况下，从产品出现在 FCC 上到宣布产品的预售，一般只有几周的时间。

IT之家了解到，Surface Duo 将搭载骁龙 855 处理器、6GB 内存和 1100 万像素单摄像头，最高 256GB 存储空间，并配备 3460mAh 电池，没有 5G、无线充电和 NFC 功能。