抖音：7 月打击色情黑产账号超 12 万

7 月 23 日消息，昨日，抖音安全中心发布《打击网络色情、黑产专项行动公告 | 7 月》。公告显示，7 月以来，抖音安全中心协助河南、江苏两地公安机关先后破获两起利用色情引流获利的案件。

公告显示，为打击平台色情黑产，抖音从 6 月起启动专项打击行动，对相关内容、帐号进行坚决打击，并配合公安机关予以处理。7 月至今，抖音安全中心永久封禁相关账号 12.7 万个，相关设备 3.6 万台，根据情节程度梯度处罚账号 2.7 万个。

抖音安全中心相关负责人表示，这些违法犯罪嫌疑人利用抖音帐号昵称、签名、视频评论等功能，发布发布隐晦低俗内容和招嫖广告信息。经核实，相关涉嫌违法犯罪的行为都是社会上的黑产团伙诱导用户添加其微信、QQ 等社交软件帐号，并在这些社交平台上最终完成了对用户的交易、诈骗。

“鉴于最终的色情、招嫖交易完成于微信、QQ 等社交平台，抖音无法掌握相关数据资料，打击范围存在局限，跨平台合作，形成立体的黑产打击机制势在必行。”前述相关负责人表示，“希望能与腾讯公司在内的各互联网平台能与我们通力合作，信息共享，打破数据孤岛，为打击黑产，维护用户权益而共同努力。”

抖音安全中心表示，平台对于违法犯罪行为零容忍，将坚定不移地打击网络色情黑产，也希望广大用户发现色情低俗签名、评论、视频及其他相关现象时能积极通过抖音 app、举报邮箱（[email protected]）向平台投诉、举报。