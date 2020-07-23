微信搅局出行服务：威胁滴滴美团，对战支付宝

微信 “支付”页中的 “腾讯服务”再次更新，近期，聚合车主服务、公交出行等出行场景的 “出行服务”陆续面向北京、广州和深圳的用户开放。

在开放之前，“出行服务”已经在深圳进行灰度测试。未来，这个服务入口逐步向全国用户开放。

根据官方介绍，“出行服务”小程序是腾讯智慧出行推出的一站式综合性出行服务平台，涵盖车主服务、公共出行服务、打车等全出行场景服务，不同的用户群体提供不同的服务，满足车主用户和公共出行用户的需求。

虽然 “出行服务”刚上线，还没有完全准备好。新浪科技向腾讯出行客服发起的咨询在五个小时内都没有得到任何答复。

但也足以显示，随着越来越多的服务内容加入，微信正在逐步成为腾讯产业互联网战略落地并商业化的平台之一。在腾讯推出 “出行服务”后，数字化服务和出行聚合服务市场也将迎来全新的变化。

超级平台的数字化服务争夺

公安部的最新数据显示，截至 2020 年 6 月，全国汽车保有量达 2.7 亿辆，占全国机动车总量的 75%；其中，全国汽车保有量超过 100 万辆的城市共有 69 个，与去年同期相比增加 3 个。

而根据艾瑞咨询的预测，2020 年中国城市公共交通出行数目为 235 百万人次 / 天，2025 年为 273 百万人次 / 天，到 2050 年则将突破 600 百万人次 / 天，达到 653 百万人次 / 天。

出行是人类生活的基本需求之一，而城市内短途出行更是呈现高频次，强需求的特点。因此，出行服务也成为超级平台争夺的一个领域。

在腾讯推出 “出行服务”之前，支付宝就已经在应用内的便民生活中提供了 “车主服务”和 “交通出行”两个模块，将车主服务和公共交通服务分开。其中，支付宝的车主服务相比较腾讯提供更多的服务，比如 ETC、年审、车险等方面，是腾讯目前在 “出行服务”聚合中不具备的能力。

在 “交通出行”服务中，提供了包括公共交通、自行车和网约车等多种形式。姗姗来迟的腾讯 “出行服务”还有相当大的提升空间，在未来会整合更多的服务内容。

在服务聚合上，微信和支付宝两个超级 App 步调非常相似，这也代表着腾讯和阿里巴巴在本地生活数字化上的竞争。

在 2020 支付宝合作伙伴大会上，蚂蚁金服 CEO 胡晓明宣布支付宝升级为数字生活开放平台，聚焦服务业数字化的新战略目标，未来 3 年将携手 5 万服务商帮助 4000 万商家完成数字化升级。

早在 2018 年 10 月，伴随着腾讯的 “930”组织架构调整，马化腾在一封公开信中表示：“移动互联网的上半场已经接近尾声，下半场的序幕正在拉开。伴随数字化进程，移动互联网的主战场，正在从上半场的消费互联网，向下半场的产业互联网方向发展。”

腾讯 2020 年第一季度财报显示，金融科技及企业服务的营收为 264.75 亿元，同比增长 22%。同时，微信及 WeChat 的合并月活跃账户同比大涨 8.2%，达到 12.025 亿。

可以预见的是，未来两大超级 App 在数字化服务的各个领域还有会更多直接的竞争。

中小平台的威胁与出路

如果在超级 App 之间这称之为竞争，那对于提供同类出行服务的平台来说，腾讯的出现威胁到了在 B 端的变现，也会推高用户端的获客成本。

处于第二阵营的美团和滴滴等，均结合自身业务提供了代驾、加油站、充电桩等出行服务，但随着腾讯 “出行服务”的推出，他们的业务也都受到影响。比如腾讯在 “出行服务”中引入的 e 代驾，直接和滴滴代驾形成竞争；优惠加油也是滴滴和美团提供的服务内容之一。

“我们在美团有服务入口，但和微信支付流量那么大的入口比不了，（和微信）合作还是需要筹码的。”一位能链的员工告诉新浪科技。能链面向车主提供加油优惠服务和充电服务。

相比较滴滴和美团等平台，微信的流量和超强的用户粘性，以及 “支付”页中服务板块的巨大价值。

这将会驱动第三方服务商重新选择平台，以分享微信的流量红利。此前，在拼多多招股书中，拼多多将微信中的接入点算作了 28.52 亿美元的无形资产。拼多多和腾讯的战略合作框架协议为期五年，相当于平均每年的价值为 5.704 亿美元，平均一天 156.273 万美元。

而对于那些出行服务领域的垂直平台或者初创平台来说，腾讯将会逐步吸引走很大一部分流量，从而推高他们的获客成本，比如提供一站式车主服务的车轮 App，提供车主加油服务的易加油 App，提供公交查询服务的掌上公交 App 等。

在腾讯提出全面拥抱产业互联网战略之后，微信对于腾讯正变得越来越重要，它已经不是一款简单的社交产品，而是成为腾讯用入口打通线上线下，提供服务，创造收益的平台。

“出行服务”也许只是腾讯的一个开始。