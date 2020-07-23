苹果 iPhone 12 附带的 Lightning 编织数据线谍照曝光

IT之家 7 月 23 日消息 此前有消息称苹果即将推出的 iPhone 12 机型可能会在包装盒中配备新的 USB-C 转 Lightning 线缆，采用编织设计，今天爆料人士 L0vetodream 放出了上述数据线的谍照，有黑白两种款式。

在后续的推文中，L0vetodream 声称其中黑色的编织 Lightning 线缆是为 iMac Pro 制造的，表明可能与将来的机型或诸如 Magic Keyboard 的附件一起提供。

这些照片展示了 USB-C 转 Lightning 线缆，采用了编织设计，而不是目前的标准非织物设计。苹果从未为其 iPhone 或 iPad 发布过采用编织设计的数据线，但提供过编织的 Thunderbolt Pro 线缆，和 Mac Pro 附带的黑色编织 Lightning 线缆，以及用于 HomePod 的编织电源线。

编织线缆设计有可能比标准的橡胶涂层线缆更耐用，通常在线缆两端会有额外的加固措施，但这个在上述图片中并没有看到。这些线缆看起来与现有的苹果 Lightning 到 USB-C 线缆很相似，除了新的编织设计。

IT之家了解到，苹果在 2019 年为更高端的 Pro iPhone 机型附送了 USB-C 转 Lightning 线缆，与 USB-C 电源适配器搭配使用，而价格更实惠的 iPhone 11 则附送了标准的 USB-A 转 Lightning 线缆。