“琼淘”开辟新渠道，游客机构凑限额

7 月 1 日起海南离岛免税购物新政启动，除了免税购物额度从每年每人 3 万元提升到 10 万之外，离岛免税商品的品种也增加到 45 种。

在很多数码产品、美妆产品的用户看来，这里一台 iPhone 11 Max Pro 比普通国行售价便宜 2000 元左右；不少护肤品、化妆新价格更是比日上、海淘更有优势。

于是乎，除了专业 “代购”，这股 “琼淘”浪潮也在不少普通游客中开始涌现……

出行前，聪明游客忙凑单

“七月底出行，现在还剩雅诗兰黛粉底可以凑单了。”

在豆瓣小组上，懂懂笔记联系到一位将前往海南旅游，并发布代购拼单信息的广东游客 “芊芊”。她告诉懂懂笔记，出行计划是在 7 月初定好的，挂出的代购信息反响也很热烈。

“前一阵知道了（海南）免税新政，就想着不如顺便赚点儿路费。”芊芊坦言，尽管以前买过很多海淘的商品，但这是她自己的第一次代购。

一开始她在网站上发布海南代购，纯粹是为了试一试运气。“在朋友圈、豆瓣小组上发布信息后，没想到代购需求都蛮大，只用了两周时间就差不多凑满十万元年免税额度。”出行前，她特意向朋友借了两只 28 寸大行李箱，就是为了背货方便。

“我基本上代购的都是护肤品、化妆品，手机数码这些不太懂。”由于不知道代购该如何收取费用，她此前还专门向曾有海淘代购经验的朋友去取经。在朋友的建议下，她收取的代购费用为商品免税价格的 5%，国内邮费另付，“我这么做是为了保障双方的权益，朋友还建议我最好通过第三方担保交易。”

她也大致计算过，一件化妆品最终代购的价格相当于商品的免税价，再加上 5% 代购费用以及闲鱼智能邮费，自己还有些赚头。

我们看到芊芊推介的雅诗兰黛粉底液，在海南免税官网上的零售价为 278 元，购买五瓶享受八折优惠，折合一瓶 223 元。代购费为 11.2 元，发到深圳运费为 12 元，全部加起来凑单代购一件粉底液的价格为 246.2 元。

懂懂笔记在京东上查到同款粉底液的官方售价为 410 元，而海外直采是 285 元包税，显然她的 246 元的确便宜了一些。

“但也不是所有商品在海南购买都划算的，像资生堂的精华露，海南代购价格就要比海淘价格稍高些。”芊芊透露，为了提高凑单效率，她提前列好了代购商品，名单中的商品价格基本上都比海淘、电商海外直采要便宜点儿。

“现在就粉底液差两瓶才有折扣，出行前没有凑满这单的话，我只能给买家退定，不然价格肯定不划算。”

芊芊告诉懂懂笔记，在豆瓣小组上她经常看到有仓促出行的游客直至出行前仍未凑满十万免税的额度。而这些游客，最终只能找海南、湛江本地的代购商家合作，通过帮助这些商家代购赚点儿佣金当路费。

与此同时，很多专业代购（商家）也在通过与赴琼游客进行合作，“破解”免税限额的难题。那么在这场专业与非职业 “琼淘”队伍的合作中，风险究竟存不存在？

海淘遇阻，“琼淘”成机遇

“今年海外代购生意是真的不好做了。”

周晓琳（化名）是上海一家海淘代购工作室的负责人。她告诉懂懂笔记，近几年来工作室一直专注日韩商品的海淘，也经常通过与游客合作，用 “人肉背货”方式海淘代购商品。

在她看来，相比电商企业海外采购的海淘代购方式，“人肉背货”成本更低，也更有竞争力。由于赴日韩游客经常能享受到免税、退税待遇，采购的商品价格甚至比当地国民更低，“用人肉代购的方式，商品价格也会比电商海外直采的低近一成左右。”

不过，近半年来受疫情的影响，赴日韩旅游的游客数量几乎归零，其通过 “人肉背货”的海淘代购渠道严重受阻，只得寻找新的机会，“最初我并不没有考虑海南代购，毕竟免税限额只有三万，太少了。”

但是随着六月底海南推出了免税新政，将限额增至十万后，周晓琳和同事才意识到机会来了。她们在海南开设了办事点，迅速启动了海南代购模式，其中与登岛游客的 “合作代购”是最重要的工作。

“经常出境的游客都有背货（免税商品）赚零花钱的传统，而赴海南旅游的游客也会有同样需求，能赚钱的事谁不乐意？”周晓琳表示，7 月 1 日前她就已经在豆瓣上看到有游客招揽代购的信息，但她认为相比游客自行分析代购什么商品价格实惠和畅销，自己作为代购商家拥有更完整的商品价目列表，以及成熟的市场销售渠道，而且自己更了解购买哪一类商品的性价比最高。

“游客和我们合作，每件商品会根据价格给对方 3% 的佣金。虽然比自行拼单低，但简单呀。根据我给的需求去采购即可。”她向懂懂笔记展示了一份代购单，最受热捧的仍是 SK2 神仙水。

鉴于 “琼淘”业务刚起步以及要破解十万免税限额，她们是在网上发帖寻找近期赴海南旅游的游客。目前的需求量较大，她们希望找到足够多的游客，登岛后采购足够多的目标商品。

“原本有不少顾客只认日韩版本的商品，但现在海淘受阻，也只能考虑琼淘代购的商品了，目前需求还是蛮大的。”从海南采购的商品，她们最终都会视乎电商海外直采的价格，再加价 7% 左右并出售。

“我们的价格肯定要比京东、淘宝便宜的，不然哪有优势？”周晓琳坦言，从月初开始做 “琼淘”至今，工作室已经联系上近六十位游客，答应登岛后协助采购相关的商品。有的游客原本计划采购部分自用商品，但仍有一定额度，与她们合作也就水到渠成。

当然，绝大部分旅客一年内也只会登岛旅游一次，额度跨自然年度清零，不少人认为与其浪费不如将剩余额度 “卖”给这些代购机构，赚取些许佣金。

那么，通过 “琼淘”代购商品，对于多数消费者而言性价比真有那么高吗？

周晓琳透露，“琼淘”商品相比京东海外直采、淘宝全球购，在某些产品价格上的确有优势。但相比日韩 “人肉背货”的海淘价格，还是略微偏高。

只不过，最近很多赴日韩旅游渠道受阻，无奈之下，她才会选择拓展海南代购业务。

对于很多海淘商家而言，“琼淘”商品的品类和利润有限，“找游客、留学生从日韩背货回国内，东西加价 10% 出售，价格都比正规电商平台的海外直采便宜。”周晓琳强调。

既然 “琼淘”商品价格比不上日韩代购低，那么网上大量宣称 “冰点价”拼团的 “琼淘”信息，又是怎么一回事？

超低价 “琼淘”隐藏风险

“我现在都不敢做代购了，（市场）太混乱了。”

曾从事海淘代购的广州女孩儿张永丽，从去年十一长假开始便不再做代购了。她告诉懂懂笔记，虽 “金盆洗手”，但仍有朋友（老客户）会向她请教，海淘、代购商品如何鉴真伪以及什么值得买。

最近 “琼淘”兴起，也有客户询问她海南代购是否划算，她对此也有一些深刻的认识：“其实早在 2018 年年底，我就已经听说海南购物限额免税。”

老客户甚至给张永丽发来了一些代购的报价信息，令人惊讶的是，这些 “琼淘”拼单价格相当低，甚至比日韩渠道代购的商品更低。

仔细研究后，她发现这些低价拼单信息几乎都来自几个微信群。

“一说到是拼单代购群，我马上提醒朋友千万要谨慎。”张永丽指出，最初国内的海淘、代购基本是通过淘宝担保交易，以保障商家和买家双方的权益。可近几年微商兴起，许多代购信息转战代购群，拼单、支付也都在微信上完成，这其中产生了不少纠纷，“而且有很多假代购现象。”

所谓 “国内假代购”，即商家并未出国海淘或采购，而是在买家下单之后给买家发货国内的商品，甚至可能是山寨货。这种现象最早泛滥于箱包代购，目前常见于美妆代购。

“假代购标示的商品价格很低，基本是正品的六到七折，所以相当诱人，关键是微信拼单是无法维权的。”张永丽透露，为了以假乱真，有的假代购还买通快递人员，修改物流信息，让消费者信以为真。

正是这些代购乱象冲击了代购行业，导致了信任缺失，部分真正的海淘买手和机构无奈之下退出了行业。

“如今这个海南代购，我担心也会有类似的乱象出现。”张永丽告诉懂懂笔记，相比假海淘代购还要修改物流信息，假的海南代购甚至可以在海南、湛江设点发山寨货，这令物流信息毫无违和感。

至于造假购物小票，其实早已是代购圈的公开秘密，没有丝毫难度，“你想想看，海南免税的官网上面，一款浪琴表标价 6600 元，我看到的群拼单只要 5500 元，怎么可能？”

但是，目前相关免税新政出台才不久，“琼淘”代购也刚刚才兴起，行业内暂时很难看到大量因购买到假代购维权的消费者。对此张永丽无奈地表示，即便 “琼淘”代购买到了正品，我认为也别高兴。

在她看来，日韩海淘代购领域早已出现过 “一次真二次假”的现象，即第一次代购的是正品，博买家信任之后，第二次就开始发假货，“这样的风险都要充分考量，毕竟代购圈鱼龙混杂，市场太乱了。”

【结束语】

显然，“琼淘”将会因免税新政而兴起，因日韩低价海淘渠道受阻而壮大。同时，昔日许多海外代购机构，也在转型海南代购，更有广东的商家借区位优势做短途和定点 “琼淘”。

在行业内人士看来，相比电商机构的海外直采，“琼淘”价格并无太大优势，但是消费者 “省点儿是点儿”的心态还是给 “琼淘”创造了市场。

值得注意的是，在追捧海南代购概念的同时，众多 “贪小便宜”的消费者切记谨慎，在选购商品前多问多看，避免类似于海淘 “假发货、假代购”的老问题出现。