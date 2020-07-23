下一代视频编解码标准 H.266 的 “喜”与 “忧”

下一代视频技术实现重大突破，视频编码标准 H.266 出炉。

近日，Fraunhofer 宣布最新的视频编解码标准 H.266/VVC 制定完成。同等画质下将节省近 50% 传输流量，清晰度越高，码率节省越多。这项耗时 3 年的标准，主要面向未来的 4K 和 8K。

H.266 由 MPEG 和 ITU 联合开发，全球范围内包括高通、HHI、华为、三星、索尼、英特尔、诺基亚、爱立信、腾讯、阿里等企业均有参与其中。

其中不少企业正在设计新芯片，以启用 / 加速 H.266。并且提供支持 H.266 编码器和解码器的软件也将在今年秋季发布。

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什么是视频编解码技术？

视频是由一张张图片连接起来形成的动态图像序列，若直接将每张图片的每一个像素点数据都加以存储，视频码流所占用的带宽将不可估量。

视频编解码的作用，是在摄像头采集画面前后，将图像进行压缩和数字编码，获取更加优化、抗干扰能力强的码流，以用于传输。本质上，就是用尽可能小的带宽传送高质量的视音频数据。

从 MPEG-1 到 MPEG-2，从 H.263、H.264 到 H.265（HEVC)，以及现在的 H.266 等一系列标准，都是为了让码流更优化、压缩效率更高、稳定性更强。

2013 年推出的 H.265 是在 H.264 编解码结构基础上，提高了压缩率、编码质量，并且仍然采用混合编解码。

超高清视频时代，帧率逐渐从 30fps 向 60fps、120fps 甚至 240fps 进发。高度密集的数据给带宽和存储带来巨大挑战，当前主流的 H.264 的编解码技术已经不能满足未来 4K、8K 的需求，H.266 应运而生。

H.266/VVC 的压缩视频方式与 H.265/HEVC 相似，但是在分区、预测和熵编码等方面都有所改进。

与 H.265 相比，H.266 进一步优化了压缩性能，在保证视频清晰度不变的情况下，H.266 存储体积减小一半、宽带流量节省一半，画质更细腻。

比如，下载一部基于 H.265 编解码的电影需要 2GB，画质、清晰度、播放速度不变的情况下，基于 H.266 编解码技术耗费的流量只要 1GB。

简单来说，可以极大地提升用户体验，降低企业成本。

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如果 H.266 得到普及，所有与超高清视频相关的行业将迎来巨大变革，说视频编解码技术 H.265/H.266 是 4K/8K 超高清视频发展的基石也不为过。

但，技术迭代的狂欢背后，隐藏着巨大的隐患：专利费收取混乱。这也是 H.265 至今 7 年未能普及的原因。

一个视频编解码技术标准的形成来自近千个专利的支撑，而这些专利权分散在大量不同的企业手中。

H.265 标准推出时，原来 H.264 的老牌专利池 MPEG LA 提高了 H.265 的收费标准，一些企业另起炉灶，成立新的专利收费组织，还有不少的专利持有者没有加入组织，提出单独收取专利费诉求。

“目前至少有四家组织或公司在收取 H.265 的许可费用：老牌的专利池 MPEG LA，新兴的专利池 HEVC Advance 和 Velos Media，以及 Technicolor 公司。”某业内人士感慨到：

“H.265 从 2013 年定稿的第一天起，各组织和公司就开始收取专利费，每台终端设备的专利费最高可达 1.2 美元。”

收费标准太高，且收费主体不清晰，不仅极大地侵占产品利润、带来高昂的成本，还给企业带来严重的知识产权风险。

如今 H.265 还没被捧热乎，H.266 就来了。但 H.265 存在的问题，H.266 一个也逃不掉。

“VVC 不是免费的开源编解码器。”Fraunhofer 表示，H.266 / VVC 已获得专利，只有合作伙伴可通过基于 FRAND 原则（即公平，合理和非歧视）的统一且透明的许可模式使用它。

业界有专家曾表示，传统国际标准组织需要具备打破困境的意识，主导建立一个相对干净权属的技术平台，建立不过多依赖 H.265 的新标准，才能走出目前的困境。

但现在看来，以 H.265 为基础演进的 H.266，仍会延续 H.265 的专利许可乱局和危机，H.266 产业应用将无法快速享受到技术发展带来的福利，消费者也将因此承受更多的代价。

专利权的本意是保护创新，促进技术的革新与产业发展，现在却因为各种因素成为阻碍行业发展的最大障碍。

行业的发展需要各界、各级共同的努力，期望视频编解码技术与应用的困局能被打破，迎来视频产业应有的辉煌。