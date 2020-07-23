七台电机 1400 马力，福特拿 Mach-E 改出了一台电动怪兽

雷锋网按，要说秀肌肉，老牌汽车巨头们可谁都没怕过，在电动车上也一样。

去年保时捷 Taycan 在纽北刷了圈速后，特斯拉就派 Model S Plaid 版来应战，不过最终也只有个民间掐表成绩，没有在官方成绩上碾压保时捷（Plaid 版还不是量产车）。至于传说中的 Roadster 2 ，何时量产恐怕马斯克也说不清。

就在大家看着各种 Roadster 2 SpaceX 套件版惊呼的时候，赢过勒芒的福特也发威了，它们基于 Mustang Mach-E 搞出了一台超级电动怪兽，张扬的 Mach-E 居然配备了 7 台电机（Model S Plaid 版只是 3 电机），最高动力输出可达 1400 马力。外观，更是嚣张跋扈到了极点。

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过去十年里，挂 Mustang 标的福特车在发布时可没经历过如此巨大的改装。这次，福特干脆将 Mach-E 送到了自家性能部门工程师 Vaughn Gittin Jr 手里，他联合 RTR 的老手们将这台原型车改上了天。

量产版 Mach-E 产品线中，性能最为强悍的是 GT 版，它在前后轴配备了两台电机，可以迸发出 459 匹马力。显然，这次暴改版的 Mach-E 1400 跟 Mach-E GT 根本是两个星球上的产物。后者直接搭载 7 台电机（前轴 3 台，后轴 2 台），每台电机都能输出 200 马力。

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RTR 的团队先是在车身上动了刀，为这台 Mach-E 1400 安装了防滚架和其它安全设备，并在车厢内塞进了 4 个桶椅。至于车体，则大部分由更加轻量化的碳纤维打造（还有些有机纤维）。整体外观方面，这台 Mach-E 1400 已经进化成了 TCR 赛车的样子，巨大的扩散器、突出的轮拱和扎眼的尾翼都让人看着热血沸腾。套件加身后，Mach-E 1400 在时速 160 英里（约合 257.5 千米 / 小时）时能拥有 2300 磅的额外下压力。

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据福特介绍，对 Mach-E 进行暴改是为了将其当做测试车来使用。前后轴搭载更多电机让工程师能有更多空间对车辆输出和体验做出调整，在这里得出的经验未来也能用在量产车上。

既然是 Vaughn Gittin Jr 经手的车，不拿来漂移烧胎可就浪费了。这台 Mach-E 1400 也对悬挂和转向角度进行了调整。此外，各种零部件还能快速更换，以适应不同的路况。

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那么，这台 1400 马力的电动车用了什么电池呢？别想太多，它搭载的电池组只有 56.8 kWh，采用镍锰钴电芯。不过，相对于普通版 Mach-E，它的电池配方还是经过了一些调整，要不然想迅速输出 1400 马力可没那么容易。

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声浪方面，Mach-E 1400 肯定会让你失望，毕竟它的本质还是台电动车。除了漂移时的响胎声，你只能听见电机 “嘤嘤”叫，就像 Formula E 赛车一样，毕竟其大部分噪音来自齿轮。

据悉，Mustang Mach-E 1400 将在一场 NASCAR 比赛上首次亮相（也许是今年 8 月初的密歇根站）。至于这辆 1400 马力的车到底有多快，恐怕到时才会见分晓。