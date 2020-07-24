对付勒索病毒有奇效！Win10 这秘密武器你用过没

这几年电脑病毒木马似乎少了，但有一类除外，那就是勒索病毒。和传统的病毒相比，勒索病毒并不会对系统文件造成破坏，只会对用户数据进行加密，因此很多杀软都会眼睁睁地放过它。然而勒索病毒的危害又是巨大的，藏在电脑的资料往往要比系统本身珍贵多了！君不见 Wannacry 让多少数据灰飞烟灭，不少工作单位的电脑直接瘫痪……

令人闻风丧胆的 Wannacry

要如何防范勒索病毒？之前很多杀毒软件对数据并没有进行严密保护，毕竟这并不算是破坏系统的行为。现在，各大杀软都已经加入了这方面的防护，但其实很少人知道，就算不借助第三方工具，Win10 自身也是可以防护勒索软件的！

Win10 自带了 Windows Defender，它的功力其实不亚于很多著名专业杀软。而 Windows Defender 其实已经加入了勒索软件的防护功能，但这功能却相当低调，默认是关闭且略为隐秘。今天，就教大家如何开启它吧。

首先，我们开启 Windows Defender。可以在设置中，通过 “更新和安全”-“Windows 安全中心”-“打开 Windows 安全中心”开启它，也可以直接点击任务栏的系统盾牌托盘开启。

找到设置中的 Windows 安全中心

接着，进入到 “病毒和威胁防护”模块，然后往下滑动，就可以看到 “勒索软件保护”的选项了。

找到勒索软件防护

勒索软件防护的选项

来看看 “勒索软件保护”都可以干什么吧。你可以将特定的文件夹加入到勒索软件保护机制当中，例如存储珍贵资料的文件夹，此后这个文件夹中的文件有什么风吹草动，都会受到系统保护。

可以自定义保护的目录

目录中的资料有何风吹草动，会被拦截

而如果你使用了 OneDrive 服务，还可以备份文件到云上，万一数据被勒索软件团灭，还有从云备份恢复的希望。

总的来说，这是一个鲜为人知的功能。如果你想要电脑更安全，不妨开启一下这个选项吧。