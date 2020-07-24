手机被垃圾文件撑爆咋办？用这神器揪出元凶

手机用着用着，就没了空间，被各种文件塞爆了，该怎么办？上上之策，自然是祭出钞能力，买一部容量更大的手机彻底解决问题；而当钱包干瘪时，用系统自带功能或者清垃圾 APP，删一下垃圾文件，也是个不错的选择。可是你就不好奇，到底是什么垃圾文件，把手机塞得满满当当的吗？

一般的清理垃圾 APP 固然也有查看垃圾文件的功能，然而在细致程度上，往往不够详实。例如很多垃圾清理 APP，只会列出有哪些垃圾文件，而不会列出这些垃圾文件的分布目录。更何况，一些不是垃圾文件的、但却又实实在在占用了空间的目录，并不会被呈现出来，不利于手动清理。今天，就来介绍一款非常给力的安卓存储空间查探神器，一起来看看吧。

这款 APP 的名字叫做磁盘详情，可以说名字是非常直白了。这是一款老产品，最后一次更新时间在 2017 年，但它依然可以正常工作。

磁盘详情 APP 使用的是比较老的 API，因此在首次开启 APP 的时候，可能会弹出该 APP 可能不兼容的提示，但其实正常运行是没有问题的。磁盘详情 APP 运行需要一个存储相关的权限，赋予后就可以使用了。

磁盘详情界面，会把内置存储识别为 SD 卡，

由于用的是老 API，因此它会把手机的内置存储空间识别为存储卡，点击 “Storage Card”的选项后，其实磁盘详情 APP 扫描的就是手机内部存储的目录文件，随后就会把存储空间的详细信息罗列出来。

磁盘详情 APP 提供的存储空间信息是非常详尽的。它的布局和 Windows 平台的一款神器 SpaceSniffer 很类似，用大小不同的方块来表现各种目录文件的空间占用情况，体积越大的文件目录，方块面积也越大。同时，这些方块之间还有上下级目录的关联，一个大方块之下用 N 个小方块，可以通过双指缩放来查看更细分的目录，非常好玩。到底是什么目录文件占用手机空间最多，一目了然。

用方块来呈现不同目录的存储空间

双指捏合可以查看更细的目录，非常好玩

可以说，磁盘详情 APP 提供了很直观的存储空间情况，使用过后，到底是哪个 APP 占用了最多的手机空间就变得明明白白了。不过它的功能也就仅限于此，不带有清理垃圾文件的功能。考虑到它已经久未更新，恐怕日后也不会加上相关功能了。

总的来说，这是一款有一定实用性的 APP。磁盘详情 APP 的独特界面令你很容易就可以定位到占用空间的具体目录文件，从这方面的表现来看，称之为 “神器”也并无不可。如果你想要理明白手机空间是怎样被 “吃掉”的，不妨尝试一下它吧。