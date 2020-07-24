净利同比增 22%！英特尔第二季度营收 197 亿美元，净利润 51.05 亿美元

北京时间 7 月 24 日消息，英特尔今天公布了 2020 财年第二季度财报。报告显示，英特尔第二季度营收为 197.28 亿美元，与去年同期的 165.05 亿美元相比增长 20%；净利润为 51.05 亿美元，与去年同期的 41.79 亿美元相比增长 22%。

英特尔第二季度营收和调整后每股收益以及全年业绩展望均超出华尔街分析师此前预期，但第三季度调整后每股收益展望未达预期，导致其盘后股价大幅下跌逾 7%。

主要业绩：

在截至 6 月 30 日的这一财季，英特尔的净利润为 51.05 亿美元，与去年同期的 41.79 亿美元相比增长 22%；每股收益为 1.19 美元，与去年同期的 0.92 美元相比增长 29%。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），英特尔第二季度调整后净利润为 53 亿美元，与去年同期的 48 亿美元相比增长 10%；调整后每股收益为 1.23 美元，与去年同期的 1.06 美元相比增长 16%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，34 名分析师此前平均预期英特尔第二季度每股收益将达 1.11 美元。

英特尔第二季度营收为 197.28 亿美元，与去年同期的 165.05 亿美元相比增长 20%，超出分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，35 名分析师此前平均预期英特尔第二季度营收将达 185.5 亿美元。

英特尔第二季度运营利润为 57 亿美元，与去年同期的 46 亿美元相比增长 23%；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度调整后运营利润为 61 亿美元，与去年同期的 51 亿美元相比增长 18%。英特尔第二季度毛利率为 53.3%，与去年同期的 59.8% 相比下降 6.6 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度调整后毛利率为 54.8%，与去年同期的 61.6% 相比下降 6.8 个百分点。

英特尔第二季度运营支出（研发、总务和行政）为 48 亿美元，与去年同期的 51 亿美元相比下降 5%。其中，研发支出为 33.54 亿美元，相比之下去年同期为 34.38 亿美元；营销、总务和行政支出为 14.47 亿美元，相比之下去年同期为 16.39 亿美元；重组及其他支出为 900 万美元，相比之下去年同期为 1.84 亿美元。不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度调整后运营支出为 48 亿美元，与去年同期的 50 亿美元相比下降 5%。

英特尔第二季度税率为 14.0%，与去年同期的 11.5% 相比上升 2.4 个百分点；不按照美国通用会计准则，英特尔第二季度调整后有效税率为 13.9%，与去年同期的 11.8% 相比上升 2.1 个百分点。

各部门业绩：

按照部门划分，英特尔客户计算集团第二季度净营收为 94.96 亿美元，相比之下去年同期为 88.41 亿美元；运营利润为 28.42 亿美元，相比之下去年同期为 37.37 亿美元。其中，平台业务营收为 82.29 亿美元，相比之下去年同期为 79.25 亿美元；其他相关业务营收为 12.67 亿美元，相比之下去年同期为 9.16 亿美元。

英特尔数据中心集团第二季度营收为 71.17 亿美元，相比之下去年同期为 49.83 亿美元；运营利润为 30.99 亿美元，相比之下去年同期为 18.00 亿美元。其中，平台业务营收为 61.81 亿美元，相比之下去年同期为 45.53 亿美元；其他业务营收为 9.36 亿美元，相比之下去年同期为 4.30 亿美元。

英特尔物联网集团第二季度营收为 8.16 亿美元，相比之下去年同期为 11.87 亿美元；运营利润为 6600 万美元，相比之下去年同期为 3.47 亿美元。其中，IOTG 业务营收为 6.70 亿美元，相比之下去年同期为 9.86 亿美元；Mobileye 业务营收为 1.46 亿美元，相比之下去年同期为 2.01 亿美元。

英特尔第二季度非可变存储解决方案集团营收为 16.59 亿美元，相比之下去年同期为 9.40 亿美元；运营利润为 3.22 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 2.84 亿美元。

英特尔第二季度可编程解决方案集团营收为 5.01 亿美元，相比之下去年同期为 4.89 亿美元；运营利润为 8000 万美元，相比之下去年同期的运营利润为 5200 万美元。

英特尔第二季度其他所有业务营收为 1.39 亿美元，相比之下去年同期为 6500 万美元；运营亏损为 7.12 亿美元，相比之下去年同期的运营亏损为 10.35 美元。

业绩展望：

英特尔预计 2020 财年第三季度营收约为 182 亿美元，超出预期；运营利润率约为 28%，不按照美国通用会计准则的调整后运营利润率约为 30%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均约为 15.5%；每股收益约为 1.02 美元；不按照美国通用会计准则的每股收益约为 1.10 美元，不及预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，35 名分析师平均预期英特尔第三季度营收将达 179 亿美元，34 名分析师平均预期英特尔第三季度调整后每股收益将达 1.14 美元。

英特尔预计 2020 财年营收约为 750 亿美元，超出预期；运营利润率约为 30%，不按照美国通用会计准则的运营利润率约为 32%；按照和不按照美国通用会计准则的税率均约为 14.5%；每股收益约为 4.53 美元；不按照美国通用会计准则的每股收益约为 4.85 美元，超出预期；来自于业务运营活动的现金约为 325 亿美元；资本支出约为 150 亿美元；不按照美国通用会计准则，自由现金流预计约为 175 亿美元。据雅虎财经频道提供的数据显示，39 名分析师平均预期英特尔 2020 财年营收将达 738.6 亿美元，38 名分析师平均预期英特尔 2020 财年调整后每股收益将达 4.81 美元。

股价变动：

当日，英特尔股价在纳斯达克常规交易中下跌 0.65 美元，报收于 60.40 美元，跌幅为 1.06%。在随后截至美国东部时间周四晚上 4 点 07 分（北京时间周五凌晨 4 点 07 分）的盘后交易中，英特尔股价再度下跌 4.43 美元，至 55.97 美元，跌幅为 7.33%。过去 52 周，英特尔的最高价为 69.29 美元，最低价为 43.63 美元。