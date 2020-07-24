美股主要科技巨头全线下跌，趣头条因广告问题遭美律所调查

纳指跌 2.29%，报收 10461.42 点

北京时间 7 月 24 日消息，美国劳工部的数据显示，上周首次申领失业救济人数达到 141.6 万人，高于预期的 130 万，表明劳动力市场停滞，美股收低，科技股领跌。截至收盘，道指跌 353.51 点，跌幅为 1.31%，报收 26652.33 点；标普 500 指数跌 40.36 点，跌幅为 1.23%，报收 3235.66 点；纳指跌 244.71 点，跌幅为 2.29%，报收 10461.42 点。

美国主要科技巨头全线下跌，Facebook 跌 3.03%，亚马逊跌 3.66%，苹果跌 4.55%，NetFlix 跌 2.5%，Alphabet 跌 3.37%，微软跌 4.35%。

中国主要科技股绝大多数下跌，网易跌 2.08%，爱奇艺跌 5.99%，拼多多跌 2.12%，微博跌 1.62%，腾讯音乐跌 2.42%，阿里巴巴涨 0.07%，京东跌 2.13%，趣头条跌 1.1%。

中概股股价

其他中概股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：如涵控股（涨 4.64%），UT 斯达康（涨 2.67%），金融界（涨 2.07%），流利说（涨 1.69%），正保教育（涨 1.69%），中芯国际（涨 0.63%），万国数据（涨 0.19%），易车（涨 0.19%）。

与上一交易日持平的公司包括：云米、蛋壳公寓。

下跌的公司包括：58 同城（跌 0.02%），华米（跌 0.42%），搜狗（跌 0.42%），信而富（跌 0.46%），迅雷（跌 0.55%），乐居（跌 0.72%），亿航（跌 0.89%），途牛（跌 0.91%），世纪互联（跌 1.2%），陌陌（跌 1.27%），凤凰新媒体（跌 1.32%），优信（跌 1.43%），云集（跌 1.47%），新浪（跌 1.49%），简普科技（跌 1.49%），房天下（跌 1.64%），携程网（跌 1.65%），跟谁学（跌 1.69%），触宝（跌 1.73%），蔚来（跌 1.86%），微贷网（跌 1.88%），中通（跌 2.05%），500 彩票网（跌 2.11%），新氧（跌 2.15%），前程无忧（跌 2.25%），百世（跌 2.29%），欢聚集团（跌 2.96%），小赢科技（跌 2.97%），达内科技（跌 3.03%），哔哩哔哩（跌 3.1%），荔枝（跌 3.15%），兰亭集势（跌 3.31%），网易有道（跌 3.33%），猎豹移动（跌 3.33%），无忧英语（跌 3.35%），金山云（跌 3.59%），小牛电动（跌 3.77%），富途控股（跌 3.87%），唯品会（跌 4.0%），蓝城兄弟（跌 4.12%），虎牙（跌 4.2%），搜狐（跌 4.24%），新东方（跌 4.57%），老虎证券（跌 4.84%），宜人贷（跌 4.94%），斗鱼（跌 4.99%），寺库（跌 5.05%），好未来（跌 5.11%），汽车之家（跌 5.32%），宝尊电商（跌 6.09%），嘉楠科技（跌 6.17%），趣店（跌 6.67%），信也科技（跌 7.41%），1 药网（跌 7.57%），团车（跌 8.98%），人人公司（跌 9.7%），品钛（跌 10.94%），蘑菇街（跌 11.19%），乐信（跌 15.51%），360 金融（跌 19.61%）。

趣头条因广告不规范问题遭美律所调查

Glancy Prongay & Murray LLP 律师事务所今天宣布，已经代表趣头条股东展开一项调查，调查该公司及其高管是否违反了美国联邦证券法律。2020 年 7 月 15 日，央视 315 晚会曝光了趣头条平台上广告不规范的问题，例如夸大商品作用和虚假宣传减肥产品效果，一则广告声称免费提供价值 1.43 万美元的减肥产品，能帮助用户 1 个月减肥逾 30 磅（13.6 千克）。趣头条还存在对广告客户资质审核不严格的问题，没有相应资质的广告客户也可以随意发布广告。此外，趣头条平台上还存在大量违规，甚至是赌博性质的广告。趣头条涉嫌将赌博包装成网赚，通过诱导用户添加微信等联系方式，向用户发送彩票、棋牌游戏等网址。受此消息影响，2020 年 7 月 16 日，趣头条股价下跌 0.85 美元，跌幅为 23%，报收于 2.84 美元。今天常规交易中，趣头条股价下跌 0.03 美元，跌幅为 1.1%，报收于 2.7 美元。

阿里巴巴运营利润率远高于亚马逊

自 2014 年末上市以来，阿里股价上涨近 3 倍，同期内亚马逊股价上涨近 9 倍。除商务业务外，两家公司均涉足云计算、娱乐等业务领域，而且营收主要来自商务业务。但是，商务是阿里唯一盈利的业务，其他业务则需要依靠它输血，亚马逊大多数利润则来自云计算业务，更大的规模使得亚马逊云计算业务利润率大幅高于阿里。阿里巴巴商务业务利润率更高，因为它不像亚马逊或京东那样需要仓储、物流系统。阿里巴巴商务业务主要依靠上架费和佣金创收，从技术上说相当于一个广告平台，商家自己负责物流，因此运营利润率要高于亚马逊。但对生态链的投资影响了其整体利润率。虽然营收和利润增长更快，但阿里在电商领域面临京东和拼多多竞争，在云计算、数字媒体和金融科技领域，则面临腾讯威胁。相对于近 140 倍的市盈率，亚马逊营收和利润的增长都显得乏善可陈。依赖第三方商家会导致品控问题，招致更严格的监管；电子商务面临沃尔玛和 Target 等零售巨头的竞争。微软云计算服务的增长要快于亚马逊。相比之下，阿里营收和利润增长更快，利润率更高，股价也要低得多。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数下跌，其中上涨的公司包括：西部数据（涨 5.0%），Twitter（涨 4.06%），Fibit（涨 2.38%），摩托罗拉系统（涨 2.14%），赛门铁克（涨 2.03%），美光科技（涨 1.92%），LendingClub（涨 1.45%），思科（涨 1.09%），Lyft（涨 0.06%）。

下跌的公司包括：戴尔科技（跌 0.39%），惠普公司（跌 0.39%），甲骨文（跌 0.45%），Yelp（跌 0.54%），GoPro（跌 0.67%），黑莓（跌 1.04%），IBM（跌 1.04%），英特尔（跌 1.06%），索尼（跌 1.2%），博通（跌 1.32%），Salesforce（跌 1.45%），VMware（跌 1.46%），Uber（跌 1.5%），爱立信（跌 1.69%），恩智浦（跌 1.8%），动视暴雪（跌 1.84%），Slack（跌 1.91%），SAP（跌 1.95%），eBay（跌 2.11%），艺电（跌 2.13%），Groupon（跌 2.32%），PayPal（跌 2.56%），速汇金（跌 2.57%），Box（跌 2.66%），诺基亚（跌 2.89%），Pinterest（跌 2.95%），Zynga（跌 2.96%），英伟达（跌 2.96%），Adobe（跌 2.99%），高通（跌 3.16%），AMD（跌 3.59%），zoom（跌 3.71%），特斯拉（跌 4.98%），Snap（跌 5.3%），iRobot（跌 6.67%），Spotify（跌 7.62%）。

苹果遭美国多州调查，股价跌逾 4%

非营业机构透明科技（Tech Transparency Project）获得的一份文档显示，美国多个州的总检察长在调查苹果是否违反旨在保护消费者合法权益的法律，得克萨斯州是其中之一。文档称，得克萨斯州总检察长办公室消费者权益保护部门参与了一项由多个州参与的调查活动，目的是调查苹果是否违反了《得克萨斯州欺诈交易行为法》。文档还指出，启动这项调查的 “目的是执法”，得克萨斯州总检察长办公室预计 “会因此提起诉讼”。文档没有详细说明调查范围，《得克萨斯州欺诈交易行为法》涉及诸多可能损害消费者合法权益的违法行为。苹果在美国以及部分其他国家和地区面临反垄断审查，CEO 蒂姆 · 库克 (Tim Cook)将于下周一与其他科技大佬一同出席美国国会的听证会。受此消息影响，今天苹果股价低开低走，常规交易中下跌 17.71 美元，跌幅为 4.55%，报收于 371.38 美元，盘中一度探底 368.04 美元。

Q3 利润预期低于华尔街，盘后英特尔跌幅一度超过 9%

尽管第二季度业绩超过华尔街预期，但由于给出的第三季度利润预期低于华尔街，星期四盘后交易中英特尔股价出现下跌。英特尔第二季度每股收益为 1.23 美元，营收为 197 亿美元，华尔街对这两个数据的预期分别为 1.11 美元和 185.5 亿美元。但是，英特尔预计第三季度营收为 182 亿美元，每股收益为 1.1 美元，华尔街对这两个数据的预期分别为 179 亿美元和 1.14 美元。今天常规交易中，英特尔股价下跌 0.65 美元，跌幅为 1.06%，报收于 60.4 美元，盘中一度探底 59.98 美元。盘后交易中，英特尔股价一度下跌 5.57 美元，跌幅达到 9.22%。本周早些时候，英特尔宣布旗下 Mobileye 与福特合作开发自动驾驶技术。Mobileye 与英特尔已经合作多年，但这一合作协议，是福特首次在其新一代车型的整个生命周期中采用英特尔技术。第二季度 Mobileeye 营收较上年同期下降 27% 至 1.46 亿美元，因此与福特合作有助于扭转这一趋势。另外，英特尔今天还宣布，采用 7 纳米工艺的 CPU 发布时间将比之前的预期推迟约 6 个月。这也是今天英特尔股价下跌的一个原因。