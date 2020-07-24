iOS 14 AirPods 新功能预览：空间音频、自动设备切换，低电量通知 ...

IT之家 7 月 24 日消息 据 Macrumors 报道，苹果 iOS 14 拥有多项新功能，其中包括多项对AirPods 和 AirPods Pro 与 iPhone 和 iPad 的协作方式的改进，比如空间音频、自动设备切换，低电量通知等功能。

空间音频（仅限‌AirPods Pro‌）

IT之家了解到，通过空间音频，Apple 使用动态头部跟踪为AirPods Pro‌带来电影院般的环绕声体验。通过使用定向音频滤波器和对每只耳朵接收的频率的微调，空间音频能够将声音“放置”在空间中的任何位置，从而让用户在观看电视节目和电影时获得身临其境的音频体验。同时空间音频还能够利用‌AirPods Pro‌和‌iPhone‌中的陀螺仪和加速度计来跟踪头部的移动和设备位置。

在AirPods Pro中实现空间音频需要固件更新，该固件尚未发布。

自动设备切换

‌AirPods‌和‌AirPods Pro‌已经为使用 iCloud 帐户登录的设备提供了快速便捷的设备切换功能，用户在运行iOS 14‌，iPadOS 14，tvOS 14，watchOS 7 和 macOS Big Sur 的设备切换时会更加轻松。

安装更新后，‌AirPods‌和‌AirPods Pro‌会自动在配对到同一 iCloud帐户的设备之间切换。比如用户正在‌iPhone‌上听音乐，但又打算切换到Mac 上观看视频，‌AirPods‌将无缝连接到 Mac。

AirPods实现自动切换需要用户拥有iCloud帐户并且iPhone，iPad，iPod touch，Mac 和 Apple Watch运行了最新的固件。

低电量通知

如果‌AirPods‌的电池电量不足，需要充电，‌iPhone‌或 iPad‌会通过通知提醒用户以便其可以在AirPods电池完全耗尽之前进行充电。

优化充电

为了最大限度地延长AirPods的使用寿命，Apple 在iOS 14中添加了新的 “优化电池充电”功能。优化的电池充电功能使AirPods可以了解用户的日常充电习惯，这一功能已在苹果的iPhone 和 Mac上得以应用，这一功能可以延长设备的总电池寿命，避免使锂离子电池持续处于最大充电状态，可以更好地保证电池健康。

听力健康

苹果在‌iOS 14‌和‌watchOS 7‌中扩展了听力健康保护功能，当用户以过大音量听音乐时，‌iPhone 会向‌Apple Watch‌发送通知，一旦用户达到了世界卫生组织的建议值时，AirPods会将耳机的音量降低到合适的水平。“声音和触觉”中的一项新功能会与 “降低声音”一同启用以分析耳机音频并减少超过一定分贝级别的声音，用户也可以选择自行设置。

控制中心音量监控器



苹果在控制中心中添加了 “听力”功能，用户可以看到实时音量等级以确保声音音量安全。只需将向下滑动，然后点击耳朵图标（将其添加到 Control Center 后）即可查看。

‌AirPods Pro‌运动 API

苹果公司为AirPods Pro设计了一个 Motion API，开发人员可以充分利用它。Motion API 使开发人员可以访问方向，用户加速度和旋转速率，这对于健身应用程序和游戏非常有用。

开发人员可以将 API 内置到AirPods Pro用户可以下载的应用程序中。