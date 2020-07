JavaScript 引擎 V8 发布 8.5 版本

JavaScript 引擎 V8 发布了 8.5 版本(测试阶段),正式版本将在之后随 Chrome 85 一起推出。8.5 版本带来了一些面向开发人员的特性,主要亮点包括:

JavaScript

Promise.any 和 AggregateError:

Promise.any 是一个 Promise 组合器,一旦输入的一个 Promise 满足,它就会解决所产生的 Promise。

const promises = [ fetch('/endpoint-a').then(() => 'a'), fetch('/endpoint-b').then(() => 'b'), fetch('/endpoint-c').then(() => 'c'), ]; try { const first = await Promise.any(promises); // Any of the promises was fulfilled. console.log(first); // → e.g. 'b' } catch (error) { // All of the promises were rejected. console.assert(error instanceof AggregateError); // Log the rejection values: console.log(error.errors); }

如果所有输入的 Promise 都被拒绝,则所产生的 Promise 将被 AggregateError 对象拒绝,该对象包含一个 error 属性,该属性保存一个拒绝值数组。

String.prototype.replaceAll:

String.prototype.replaceAll 提供了一种简单的方法来替换所有出现的子字符串,而无需创建全局 RegExp。

const queryString = 'q=query+string+parameters'; // Works, but requires escaping inside regular expressions. queryString.replace(/\+/g, ' '); // → 'q=query string parameters' // Simpler! queryString.replaceAll('+', ' '); // → 'q=query string parameters'

Logical assignment operators(逻辑赋值运算符)

逻辑赋值运算符是新的复合赋值运算符,它将逻辑运算符 &&、 || 或 ?? 与任务组合在一起

x &&= y; // Roughly equivalent to x && (x = y) x ||= y; // Roughly equivalent to x || (x = y) x ??= y; // Roughly equivalent to x ?? (x = y)

与数学和按位复合赋值运算符不同,逻辑赋值运算符仅有条件地执行赋值。

WebAssembly

在所有平台上都提供了 Liftoff

从 V8 v6.9 开始,Liftoff 一直用作 Intel 平台上 WebAssembly 的基准编译器(Chrome 69 在桌面系统上启用了它)。由于担心内存的增加(基线编译器会生成更多代码),因此到目前为止一直将其保留在移动系统中。

经过最近几个月的试验,v8 团队发现大多数情况下的内存增加可以忽略不计,因此最终在所有架构上默认都启用了 Liftoff,从而提高了编译速度,尤其是在 ARM 设备(32 位和 64 位)上。

提供多值(Multi-value)支持

现在,WebAssembly 对多值代码块和函数返回的支持已可以普遍使用。这反映了该提案最近在正式的 WebAssembly 标准中的合并,并得到所有编译层的支持。

例如,现在这是一个有效的 WebAssembly 函数:

(func $swap (param i32 i32) (result i32 i32) (local.get 1) (local.get 0) )

如果导出了该函数,则也可以从 JavaScript 对其进行调用,并返回一个数组:

instance.exports.swap(1, 2); // → [2, 1]

相反,如果 JavaScript 函数返回数组(或任何迭代器),则可以将其导入并在 WebAssembly 模块内作为多返回函数调用:

new WebAssembly.Instance(module, { imports: { swap: (x, y) => [y, x], }, });(func $main (result i32 i32) i32.const 0 i32.const 1 call $swap )

更重要的是,工具链现在可以使用此功能在 WebAssembly 模块中生成更紧凑、更快的代码。

支持 JS BigInts

已提供 WebAssembly 支持,用于将 WebAssembly I64 值与 JavaScript BigInts 相互转换,并且根据官方标准的最新更改,该支持可用于一般用途。

现在可以从 JavaScript 调用具有 i64 参数和返回值的 WebAssembly 函数,而不会造成精度损失:

(module (func $add (param $x i64) (param $y i64) (result i64) local.get $x local.get $y i64.add) (export "add" (func $add)))

从 JavaScript,只能将 BigInts 作为 I64 参数传递:

WebAssembly.instantiateStreaming(fetch('i64.wasm')) .then(({ module, instance }) => { instance.exports.add(12n, 30n); // → 42n instance.exports.add(12, 30); // → TypeError: parameters are not of type BigInt });

V8 API

可使用 git log branch-heads/8.4..branch-heads/8.5 include/v8.h 来获取 API 更改列表。

更新说明:https://v8.dev/blog/v8-release-85